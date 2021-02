Biden encourage les Américains à «  trouver un but  » alors que la nation pleure 500000 décès COVID-19

Alors que le pays marquait 500000 décès dus au coronavirus, le président Joe Biden s’est adressé lundi soir au pays et a rendu hommage à ceux que nous avons perdus pendant la pandémie.

«C’est plus d’Américains qui sont morts en un an dans cette pandémie que pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam combinées. C’est plus de vies perdues à cause de ce virus que dans toute autre nation sur Terre», a déclaré Biden. « Mais comme nous reconnaissons l’ampleur de cette mort massive en Amérique, nous nous souvenons de chaque personne et de la vie qu’elle a vécue. »

Il a parlé pendant plusieurs minutes, encourageant les gens à se souvenir de la vie de leurs proches décédés.

«Nous entendons souvent des gens décrits comme des Américains ordinaires. Il n’y a rien de tel, il n’y a rien d’ordinaire à leur sujet. Les gens que nous avons perdus étaient extraordinaires », a-t-il déclaré.

Biden a poursuivi en disant qu’il pouvait sympathiser avec les familles survivantes.

«Je sais ce que c’est que de ne pas être là quand ça arrive. Je sais ce que c’est quand vous êtes là en leur tenant la main, en les regardant dans les yeux et qu’ils s’échappent », dit-il, perdant brièvement son calme. «Ce trou noir dans ta poitrine, tu as l’impression d’être aspiré dedans. Les remords du survivant, la colère, les questions de foi en votre âme.

Biden parle des vies perdues à cause du COVID-19 après que le nombre de morts aux États-Unis a dépassé 500000, dans le Cross Hall de la Maison Blanche le 22 février 2021. SAUL LOEB / AFP via

Comme il l’a évoqué dans son discours, Biden n’est pas étranger au chagrin. Sa première épouse et sa fille de 13 mois, Naomi, sont décédées dans un accident de voiture en 1972. Les fils de Biden, Hunter et Beau, avaient alors 3 et 4 ans et ont également été grièvement blessés dans l’accident. Beau, un ancien procureur général du Delaware, est décédé d’un cancer du cerveau en 2015 à 46 ans. Il est enterré dans le même cimetière que la première épouse et fille de Biden.

«Les anniversaires, les anniversaires, les vacances sans eux. Les choses quotidiennes, les petites choses, les petites choses qui vous manquent le plus », a-t-il poursuivi. «Ce parfum lorsque vous ouvrez le placard. Ce parc dans lequel vous vous promeniez. Ce cinéma où vous vous êtes rencontrés. Le café du matin que vous avez partagé ensemble. Le virage de son sourire, le ton parfait pour son rire.

«Pour ceux qui ont perdu des êtres chers, voici ce que je sais: ils ne sont jamais vraiment partis. Ils feront toujours partie de votre cœur. Je le sais aussi, cela semble incroyable mais je te le promets: le jour viendra où le souvenir de l’être cher que tu as perdu amènera un sourire sur tes lèvres avant qu’une larme à tes yeux… C’est là que tu sauras que tu vas être d’accord. »

Biden a ajouté que son chemin à travers le chagrin et le chagrin était de trouver un but «digne de la vie qu’ils ont vécue et digne du pays qu’ils aiment».

«Cette nation sourira à nouveau. Cette nation connaîtra à nouveau les beaux jours. Cette nation connaîtra à nouveau la joie. Et comme nous le faisons, nous nous souviendrons de chaque personne que nous avons perdue, des vies qu’ils ont vécues, des êtres chers qu’ils ont laissés derrière. Nous allons surmonter cela – je vous le promets.

Biden et la première dame Jill Biden maintiennent un moment de silence le 22 février 2021. Jim Lo Scalzo / EPA / Bloomberg via

Lundi soir après son discours, Biden, aux côtés de la première dame, du vice-président Kamala Harris et du deuxième monsieur Doug Emhoff, a tenu une minute de silence sur la pelouse sud de la Maison Blanche en l’honneur de ceux qui ont perdu la vie à cause du coronavirus. Devant 500 bougies allumées, les quatre se tenaient tranquillement au pied des marches et regardaient la pelouse.

Un assistant de la Maison Blanche a déclaré à NBC News que l’événement de lundi était censé être parallèle à l’événement organisé à la veille de l’inauguration de Biden le mois dernier. Cet événement, qui présentait 400 lumières entourant la piscine réfléchissante du Lincoln Memorial, était en l’honneur des 400 000 vies perdues pendant la pandémie.

Le deuxième monsieur Doug Emhoff, le vice-président Kamala Harris, la première dame Jill Biden et le président Joe Biden regardent un mémorial COVID-19 allumé au Lincoln Memorial à Washington le 19 janvier 2021 pour honorer la vie de ceux qui ont été perdus à cause du coronavirus . JIM WATSON / AFP via

« Pour guérir, nous devons nous rappeler qu’il est parfois difficile de se souvenir. Mais c’est comme ça que nous guérissons. C’est important de le faire en tant que nation. C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui », a déclaré Biden à l’époque. « Entre le coucher du soleil et le crépuscule, faisons briller les lumières dans l’obscurité le long de la piscine sacrée de réflexion, en nous souvenant de tous ceux que nous avons perdus. »

Harris a également pris la parole lors de l’événement de janvier et a encouragé le pays à «commencer à guérir ensemble».

«Bien que nous soyons physiquement séparés, nous, peuple américain, sommes unis dans l’esprit. Et mon espoir constant, ma prière constante, est que nous sortions de cette épreuve avec une nouvelle sagesse: chérir des moments simples. Imaginer de nouvelles possibilités. Et ouvrez un peu plus nos cœurs les uns aux autres. «