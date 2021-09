Biden annonce de vastes mandats de vaccination affectant des millions de travailleurs

Le président Joe Biden a publié jeudi deux décrets imposant des vaccins pour les travailleurs et les entrepreneurs fédéraux et a annoncé de nouvelles exigences pour les grands employeurs et les prestataires de soins de santé qui, selon lui, affecteraient environ 100 millions de travailleurs, soit plus des deux tiers de la main-d’œuvre américaine.

« Nous avons été patients, mais notre patience s’épuise », a déclaré Biden, faisant un appel direct aux 80 millions de personnes qui, selon lui, n’étaient toujours pas vaccinées. « Votre refus nous a tous coûté. »

Biden a également annoncé qu’il avait demandé au ministère du Travail d’émettre une règle d’urgence exigeant que tous les employeurs comptant 100 employés ou plus s’assurent que leur main-d’œuvre soit entièrement vaccinée ou obligent tout travailleur non vacciné à produire un test COVID-19 négatif au moins une fois par semaine. L’exigence pourrait entraîner une amende de 14 000 € par violation et affecterait les deux tiers de la main-d’œuvre du pays, a déclaré un haut responsable de l’administration.

Les employés travaillant dans des établissements de santé qui reçoivent un remboursement de Medicare ou de Medicaid devront également être vaccinés, a déclaré Biden, une décision qui aura un impact sur 7 millions de travailleurs chez 50 000 prestataires de soins de santé.

En juillet, 27% des agents de santé du pays n’étaient pas vaccinés, selon une étude du COVID States Project.

L’administration, qui a évité les mandats au début de l’été, les adopte maintenant, car ce que Biden a autrefois qualifié de « été de la liberté » se termine avec des milliers d’Américains non vaccinés qui meurent de COVID-19 chaque semaine. Une grande partie de l’agenda plus large et de la position politique de Biden est considérée comme dépendante de sa capacité à faire face à la pandémie, son nombre d’approbations diminuant à mesure que les nouvelles infections augmentent.

Biden avait donné aux travailleurs fédéraux le choix de subir des tests réguliers au lieu de se faire vacciner, mais cette option de retrait des tests ne sera plus une option.

« C’est simple : si vous voulez travailler pour le gouvernement fédéral, vous devez être vacciné. Si vous voulez faire des affaires avec le gouvernement, vous devez vacciner votre main-d’œuvre », a déclaré le responsable.

Pour rendre les tests plus accessibles, Biden a annoncé que Walmart, Amazon et Kroger commenceraient à vendre des tests rapides à domicile sans profit au cours des trois prochains mois, entraînant une baisse de prix de 35% d’ici la fin de la semaine. Medicaid couvrira également les tests à domicile gratuitement pour les bénéficiaires, et le gouvernement fédéral étendra un programme de tests gratuits à 10 000 pharmacies.

Il a également encouragé les grands lieux de divertissement, comme les arènes sportives et les salles de concert, à exiger une preuve de vaccination pour entrer et a déclaré que la Transportation Security Administration doublerait les amendes pour les voyageurs qui refusent de porter un masque dans les compagnies aériennes et autres modes de transport.

« Si vous enfreignez les règles, soyez prêt à payer », a déclaré Biden. « Et au fait, montrez un peu de respect. »

Pour aider à faire face à l’augmentation des cas dans les écoles qui ont entraîné des centaines de fermetures au cours du mois dernier, le président a appelé toutes les écoles à mettre en place des tests réguliers et prévoit de mettre des fonds supplémentaires à la disposition des districts scolaires locaux dont le financement a été coupé par les gouvernements des États. pour la mise en œuvre des mesures de sécurité COVID-19, telles que les exigences en matière de masques.

Biden a également annoncé que 30 000 enseignants de Head Start devront se faire vacciner et a appelé les gouverneurs à exiger des vaccinations pour les enseignants et le personnel scolaire.

Biden prononce des remarques sur les plans visant à arrêter la propagation de la variante Delta et à stimuler les vaccinations COVID-19 dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche, à Washington, DC, le 9 septembre 2021. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP via Getty Images

« Permettez-moi d’être franc : mon plan s’attaque également aux élus et aux États qui vous minent vous et ces actions qui sauvent des vies », a déclaré Biden. « Si ces gouverneurs ne nous aident pas à vaincre la pandémie, j’utiliserai mon pouvoir de président pour les mettre à l’écart. »

Le ministère de l’Éducation a lancé des enquêtes pour savoir si les mandats de masque dans cinq États discriminent les étudiants handicapés qui courent un risque accru de maladie grave de Covid en les empêchant d’accéder à l’éducation en personne, a déclaré le responsable.

Le CDC recommande que des tests soient proposés aux élèves qui n’ont pas été complètement vaccinés en cas de propagation élevée du virus, et que les enseignants et le personnel qui n’ont pas été complètement vaccinés doivent être dépistés quel que soit le niveau de transmission communautaire.

La réinitialisation de Covid de Biden intervient alors que la variante delta qui se propage rapidement menace de bloquer le rebond économique du pays et de faire dérailler les efforts pour ramener les élèves en classe. Quelques semaines seulement après le retour à l’école, des dizaines de milliers d’élèves et de membres du personnel ont dû s’isoler à la suite d’épidémies dans les écoles, et l’administration a attribué les chiffres d’emplois décevants d’août à la variante alors que la confiance des consommateurs diminue.

Biden a averti jeudi que le pays se trouvait dans une « période difficile » de la pandémie qui pourrait « durer un certain temps » en raison de la variante delta et du grand nombre de personnes non vaccinées qui, selon lui, « peuvent causer beaucoup de dégâts ».

Téléchargez l’application AUJOURD’HUI pour la dernière couverture sur l’épidémie de coronavirus.

Le taux d’approbation de Biden pour sa gestion de l’épidémie de coronavirus a régulièrement diminué au cours de l’été, passant de 63% fin juin à 53% cette semaine, selon la moyenne des sondages FiveThirtyEight. Il a également constaté une baisse de son taux d’approbation plus large, qui a glissé de 6 points depuis juillet à seulement 43%, dans un sondage NPR/PBS NewsHour/Marist publié la semaine dernière.

Au début de l’été, Biden a promu son succès à ramener les cas de COVID-19 au niveau le plus bas depuis le début de la pandémie et a prédit que 70% des adultes seraient vaccinés avant le jour de l’indépendance. Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré qu’ils espéraient que la réponse de Biden à la pandémie restaurerait la confiance des Américains dans le gouvernement et faciliterait la vente d’autres aspects de son programme national, comme un ambitieux programme de dépenses d’infrastructure.

« L’Amérique se dirige vers un été radicalement différent de l’été de l’année dernière: un été de liberté, un été de joie, un été de rencontres et de célébrations », a prédit Biden le 2 juin. « Un été entièrement américain que ce pays mérite après un long, long et sombre hiver que nous avons tous enduré.

L’été était en effet différent, mais pas de la manière dont Biden l’avait prévu. Des États tels que la Floride ont établi des records pour le nombre de patients hospitalisés avec COVID-19, car les nouveaux cas à travers le pays ont dépassé largement les chiffres observés l’été dernier en raison de la propagation de la variante delta.

Mais dans le même temps, les Américains ont donné suite à la prédiction de Biden d’un retour aux célébrations et aux rassemblements, ce qui fait maintenant craindre aux responsables de la santé publique une nouvelle vague d’infections après les voyages et les rassemblements du week-end de la fête du Travail.

Dans tout le pays, les États voient des hôpitaux submergés de patients COVID-19. Dans l’Idaho, qui a l’un des taux de vaccination les plus bas du pays, des responsables ont déclaré mardi qu’ils autorisaient les prestataires de soins de santé à commencer à rationner les soins afin de mettre des ressources limitées à la disposition des patients les plus susceptibles de survivre en raison d’une grave pénurie de personnel, de lits et d’équipement. .

Le rythme des vaccinations s’est quelque peu amélioré, qui a recommencé à augmenter ces dernières semaines après s’être stabilisé en juillet. Les États-Unis ont franchi le cap cette semaine d’avoir 75 % des adultes au moins pratiquement vaccinés. Les gains les plus importants ont été enregistrés chez les jeunes adultes et les adolescents, que les responsables de la Maison Blanche ont attribués aux mandats de vaccination des collèges et des employeurs ainsi qu’aux craintes accrues de la variante delta.

Les États-Unis ont également commencé à enregistrer une baisse du nombre de nouveaux cas et de décès au cours de la semaine dernière. Mais les responsables de la santé publique ont averti que cela pourrait être une pause de courte durée, après les rassemblements du week-end de la fête du Travail et le retour de millions d’enfants à l’école cette semaine.

Les responsables de la santé mettent également en garde contre une vague hivernale qui pourrait coïncider avec des saisons de grippe particulièrement sévères avec des enfants de retour à l’école, des personnes se rassemblant plus que l’hiver dernier et des exigences en matière de masques disparues dans la majeure partie du pays.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.