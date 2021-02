Biden abroge la loi Trump sur les migrants

Le président des États-Unis (USA), Joe Biden, a révoqué une mesure de son prédécesseur, Donald Trump, qui opposait son veto à l’entrée de certains immigrants dans le pays en raison d’un prétendu «risque pour le marché du travail».

Avec cette décision, Biden a annulé avec effet immédiat la décision Trump, annoncée le 22 avril 2020, dans les premiers mois de la pandémie de covid-19, qui a durement frappé l’économie américaine et retardé la création d’emplois.

La décision de Trump, prorogée en juin 2020 puis le 31 décembre 2020, a déterminé la suspension de l’entrée des immigrants et des non-immigrants qui présentent un risque pendant la reprise économique après la pandémie.

Joe Biden a maintenant soutenu qu’empêcher ces personnes d’arriver ne faisait pas avancer les intérêts de l’Amérique. «Au contraire», a-t-il ajouté, «cela nuit aux États-Unis, notamment en empêchant les membres de la famille de citoyens américains et les résidents permanents légitimes de rencontrer les membres de leur famille».

Selon le décret, la décision du prédécesseur nuit également aux industries américaines qui utilisent des talents du monde entier. En outre, «cela nuit aux personnes qui ont été sélectionnées pour avoir la possibilité de postuler et à celles qui ont reçu des visas d’immigrant par le biais de la loterie Visa Diversity».

En plus d’annuler la décision de l’administration précédente, Biden a chargé les Secrétaires d’État, du Travail et de la Sécurité intérieure de revoir «tous les règlements, ordonnances, documents d’orientation, politiques et toute autre action similaire» élaborés dans le cadre du décret précédent et, si nécessaire, publier de nouveaux dispositions conformes à la politique actuelle.