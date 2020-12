Bia revient avec « For Certain » EP Ft. Lil Jon, Lil Durk, Doe Boy et 42 Dugg

Après avoir abandonné une poignée de singles en 2020, Bia a livré son premier projet après avoir signé avec Epic Records. La rappeuse a signé l’accord plus tôt cette année et elle a régulièrement partagé des morceaux tels que « Cover Girl », « Skate », « Free Bia (1st Day Out) » et son single assisté par Lil Durk, « Same Hands ». Cela a été un tourbillon pour Bia depuis que sa collaboration « Best On Earth » avec Russ l’année dernière l’a amenée sur les charts avec un single Platinum certifié et son vendredi (11 décembre) Certainement EP prouve qu’elle est prête pour sa saison.

«J’espère que vous aimez écouter autant que j’ai aimé faire ça», a-t-elle écrit sur Instagram. « Merci d’être patient. » Certainement est le deuxième EP de Bia et le troisième projet de sa discographie, donc les fans attendent avec impatience ce qu’elle a prévu pour son premier album studio. Sa dernière version comprend des apparitions du Durkio susmentionné en plus de Lil Jon, Doe Boy et 42 Dugg.

Courant Certainement et dites-nous ce que vous en pensez.

Tracklist

1. Bia Bia avec Lil Jon

2. Patiner

3. Argent entier

4. Mêmes mains ft. Lil Durk

5. Automatique ft. Doe Boy & 42 Dugg

6. Assiette

7. Fille de couverture

(Bonus) Bia gratuit (1er jour)