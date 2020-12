BIA représente le mouvement Birkin dans le nouvel épisode de « In My Bag »

Dans le nouvel épisode de « In My Bag », BIA apporte une Birkin à la table et décompose ses essentiels, des bonbons à l’herbe en passant par le brillant à lèvres.



Aujourd’hui marque l’arrivée d’un nouvel épisode de 45secondes.fr Dans mon sac série, cette fois avec une apparition de BIA. «Puisqu’il y a un petit engouement pour Birkin, j’ai apporté mon Birkin», révèle BIA, attirant l’attention sur son sac rose et rouge sur la table. « Quelque chose que vous devez savoir, quand vous voyez ce fer à cheval ici, c’est un 1 sur 1. Et c’est pour BIA. J’aime tellement ce sac, quand vous voyez la couleur, cela me rappelle. » Où précédent Dans mon sac sujet RMR a utilisé son sac pour transporter une variété de souvenirs à collectionner, BIA choisit de se concentrer sur les produits de beauté, en sortant tout, du parfum à un étui pour ses lunettes de soleil.

Image via 45secondes.fr

«J’aime un bon selfie», admet-elle, révélant un anneau lumineux de selfie. «J’aime le prendre par moi-même. Ce que je fais parfois, c’est mettre mon anneau lumineux et je le fais fonctionner. Il n’y a aucun moyen que vous n’obtiendrez pas le bon contenu de moi, bébé. Elle coupe également non pas un, mais trois téléphones, les plaçant face cachée pour garder les choses privées. «C’est mon téléphone piège», dit-elle en faisant glisser l’étui noir sur le côté. «C’est mon nouveau téléphone, je ne l’ai pas encore configuré complètement. Je ne sais pas exactement à qui je vais donner ce numéro, ce sera vraiment sélectif. Vraiment privé.

Elle procède à l’extraction du «noyau du sac», essentiellement un sac dans un sac, et détaille le contenu qui maintient tout ensemble dans un équilibre délicat. «J’ai un peu d’herbe, parce que j’aime ce gaz», admet-elle. Et après la session de fumée, il y a un sac de Sour Trolls. «Vous pouvez me trouver dans l’allée des collations», déclare-t-elle. « J’aime Twizzlers, j’aime Icebreakers. » Il y a beaucoup plus d’espace pour les sacs d’où cela vient, et BIA s’assure de l’optimiser avec un niveau d’organisation impressionnant. Vérifiez-le par vous-même maintenant, exclusivement sur Dans mon sac.