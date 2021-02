Bharat Biotech signe des accords avec les États-Unis et le Brésil pour exporter et externaliser la production de COVAXIN

La première lecture intermédiaire des données d’efficacité de la phase III sera publiée en mars, selon Bharat Biotech MD et PDG, le Dr Krishna Ella.

Une illustration de COVAXIN, le candidat vaccin contre COVID-19 développé par Bharath Biotech. Image: Bharath Biotech

Le premier COVID-19 indigène de l’France Le vaccin Covaxin, co-développé par Bharat Biotech avec le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) – Institut national de virologie (NIV), va être expédié dans le monde entier, selon le vaccinateur indien. Pendant que le vaccin était administré approbation d’utilisation d’urgence par le contrôleur général des médicaments de l’France début janvier, il est encore actuellement en essais cliniques de phase III avec environ 26000 volontaires à travers le pays et les données de phase I et II ont montré qu’il est efficace contre le nouveau coronavirus .

Selon un rapport dans menthe, Président et Directeur Général de Bharat Biotech Le Dr Krishna Ella a déclaré que la première lecture intermédiaire des données d’efficacité de la Phase III sera publiée en mars. Des données récentes de la société indiquent que le vaccin COVAXIN est efficace contre la nouvelle variante du SRAS-CoV-2 qui a émergé du Royaume-Uni. Cependant, trois autres variantes circulent également dans la population mondiale actuellement, originaires d’Afrique du Sud, du Brésil et du Japon.

Etats-Unis

Bharat Biotech a signé un contrat avec une société biopharmaceutique américaine Ocugen pour co-développer, fournir et vendre son COVID-19 vaccin COVAXIN aux États-Unis. Alors qu’Ocugen se prépare à produire le vaccin en masse, Bharat Biotech fournira toujours les doses initiales, dont le nombre exact n’a pas encore été annoncé.

Ocugen a déjà entamé des discussions avec la Food & Drug Administration (FDA) et la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) afin d’obtenir les approbations nécessaires pour introduire le vaccin aux États-Unis et en faire une partie de la campagne nationale d’inoculation du pays. Jusqu’à présent, le pays a également accordé une autorisation d’utilisation d’urgence au COVID-19 vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna.

Bharat Biotech a vendu le droit exclusif à COVAXIN et Ocugen profitera de 45 pour centt des bénéfices.

Brésil

Une équipe du Brésil Precisa Medicamentos a visité l’installation de Bharat Biotech en France les 7 et 8 janvier. La société pharmaceutique a signé un accord pour exporter le vaccin au Brésil. L’ambassadeur du Brésil, André Aranha Corrêa do Lago, a également exprimé son intérêt à faire parvenir le vaccin dans ce pays d’Amérique du Sud.

Le gouvernement achètera le vaccin pour un usage public tandis que le marché privé obtiendra le vaccin une fois approuvé par l’ANVISA, l’autorité de régulation brésilienne.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂