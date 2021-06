Bharat Biotech est prêt pour les essais de phase 4 mais les données de la phase 3 ne sont toujours pas disponibles ; Tout ce que tu as besoin de savoir

Un examen par les pairs du jab est attendu dans deux à quatre mois après sa remise à des revues scientifiques, a déclaré mercredi Raches Ella Project Lead COVID-19 Vaccines chez Bharat Biotech

Une illustration du vaccin COVAXIN COVID-19. Image : Bharat Biotech

Bharat Biotech, qui n’a pas encore publié les données des essais de phase 3 de son COVID-19 vaccin Covaxin, devrait également mener un essai de phase 4 de son COVID-19 vaccin, Covaxin, afin de vérifier l’efficacité dans le monde réel.

Il s’attend également à un examen par les pairs du jab dans deux à quatre mois après sa remise à des revues scientifiques, Raches Ella Project Lead COVID-19 Vaccins chez Bharat Biotech a déclaré mercredi.

Dans une série de tweets, Ella a déclaré qu’il y avait jusqu’à présent neuf publications sur Covaxin et que l’article sur l’efficacité des essais de phase 3 serait le dixième. Pour rester impartial, Bharat/ICMR ne peut accéder à aucune donnée. Notre prestataire de services IQVIA a commencé l’analyse statistique finale. Après avoir soumis l’efficacité et 2 mois de sécurité au CDSCO (juillet), il devrait atteindre instantanément un serveur de pré-impression. L’examen par les pairs prend 2 à 4 mois, a-t-il tweeté.

Selon son tweet, jusqu’à 25 800 participants ont pris part aux essais de phase 3 et il y avait 30 formulaires distincts concernant chaque volontaire, représentant des points de données individuels de 70,4 lakh.

« Le dernier participant (participant # 25 800) a reçu la deuxième dose à la mi-mars, ajoutez deux mois (sur la base des exigences CDSCO/FDA pour un suivi de sécurité de 2 mois après la dose 2), et nous sommes à la mi-mai avec suffisamment de données pour les contrôles de qualité et l’analyse, a-t-il déclaré dans un autre tweet.

Dans le cas de Bharat biotech, une controverse avait éclaté lorsque le gouvernement indien avait décidé de ne pas attendre les résultats de la phase 3 et d’accorder l’approbation réglementaire pour le déploiement. La version examinée par des pairs desdites données est toujours attendue alors que le fabricant de vaccins basé à Hyderabad est passé à l’étape suivante, notamment en recherchant l’approbation de l’Organisation mondiale de la santé pour déployer le vaccin dans d’autres parties du pays.

Quelles sont les différentes phases des essais vaccinaux ?

La phase 1: La première fois qu’un nouveau vaccin est testé chez l’homme, il sera généralement administré à un petit groupe de volontaires sains avec l’objectif principal de déterminer trois choses : existe-t-il des preuves préliminaires qu’il pourrait prévenir la maladie ou l’affection ; atteint-il la zone ciblée et y reste-t-il suffisamment longtemps pour développer une réponse du système immunitaire ? pour évaluer son innocuité et déterminer une plage posologique sûre, et identifier les effets secondaires.

Phase 2: Dans cette phase, le pool de sujets est élargi pour s’assurer de la manière dont le vaccin interagit avec diverses conditions médicales, d’autres médicaments, le pool génétique, etc. afin de calibrer davantage son efficacité et d’évaluer davantage son innocuité.

Phase 3: A ce stade, les performances du vaccin dans un grand groupe de volontaires sont généralement comparées à celles d’un autre groupe recevant un placebo ou un autre candidat vaccin. Il est important que ni les patients ni les chercheurs n’aient la moindre idée des volontaires qui reçoivent le placebo. C’est ce qu’on appelle le contrôle en double aveugle et c’est un moyen de minimiser les biais dans la communication des résultats. Cette phase permet de déterminer les implications plus larges en matière d’innocuité et les données d’efficacité du vaccin. Étant donné que le groupe de sujets est toujours plus important que les phases précédentes, il permet également d’identifier les effets secondaires ou les raisons pour lesquelles le traitement ne doit pas être administré aux personnes atteintes d’une autre affection (appelées « contre-indications »).

Approbation réglementaire et licence : Une fois que les résultats de la phase 3 ont confirmé l’efficacité, la contradiction, les effets secondaires et le dosage sûr du vaccin candidat, les fabricants doivent obtenir l’approbation de divers organismes de réglementation tels que la Commission européenne, la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) ou la Central Drugs indienne. Organisation de contrôle standard (CDSCO).

Les régulateurs vérifient ensuite l’authenticité des résultats des essais cliniques et s’assurent que le processus de fabrication est cohérent et que le fabricant peut produire des lots consécutifs de vaccins qui induisent la même immunité chez les personnes.

Étape 4 : Même après l’approbation et l’homologation du vaccin, les organismes de réglementation restent impliqués, continuant à surveiller la production et les effets secondaires possibles et les réactions indésirables dans la population qui a été administrée avec des doses. Ces essais recherchent des effets secondaires qui n’avaient pas été observés dans les essais précédents et peuvent également étudier l’efficacité d’un nouveau traitement sur une longue période de temps. Les essais cliniques de phase 4 peuvent inclure des milliers de personnes car ils sont menés après qu’un vaccin a été approuvé et est sur le marché.

Où se situe chaque candidat dans les essais et les approbations réglementaires

Covaxine – Le Covaxin de Bharat biotech, en revanche, n’a pas encore présenté de données de phase 3 évaluées par des pairs. La société a auto-publié les détails après une analyse intermédiaire le 21 avril, mais des données complètes évaluées par des pairs sont toujours attendues. La soumission des données de l’essai de phase 3 est également obligatoire pour obtenir la liste d’utilisation d’urgence (EUL) de l’Organisation mondiale de la santé.

Pfizer BioNTech – Pfizer a publié les résultats évalués par des pairs de son essai clinique de phase 3 en décembre 2020 et a par la suite reçu l’approbation d’utilisation d’urgence de l’OMS en janvier 2021. L’essai a été mené avec plus de 44 000 participants. Pfizer a obtenu l’approbation de la FDA américaine le 12 décembre 2021 et détient désormais l’approbation pour une utilisation chez les adolescents de 12 à 15 ans.

Moderna – Moderna a également publié ses données de phase 3 évaluées par des pairs en décembre 2020. L’étude a inclus 30 351 participants qui ont été randomisés 1:1 pour recevoir des injections intramusculaires ou un placebo. Le vaccin n’a obtenu les approbations de la FDA pour une utilisation d’urgence qu’après la publication des résultats de la phase 3.

Johnson et Johnson – Le tir Johnson and Johnson a obtenu l’approbation de la FDA le 27 février 2021. Il a combiné ses études de phase 1 et 2 pour le COVID-19 vaccin. La phase 2 a ensuite été divisée en phases 2a et 2b qui couvraient plusieurs aspects souvent examinés dans les essais de phase 3. L’essai de phase 3 a été achevé et les résultats ont été publiés en décembre.

Covishield – Le résultat intermédiaire de l’essai de phase 3 du vaccin Astrazeneca a été publié en décembre 2020 tandis que les résultats après une analyse plus approfondie ont été publiés en mars 2021. Il a reçu le feu vert de l’OMS pour l’utilisation d’urgence en février.

Avec les contributions des agences

