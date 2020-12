Bharat Biotech demande une autorisation d’utilisation d’urgence pour Covaxin, quelques jours après Pfizer et SII

La semaine dernière, le Premier ministre Narendra Modi avait déclaré qu’un vaccin COVID-19 « pourrait être prêt dans quelques semaines » lors d’une réunion multipartite

Vaccin COVAXIN par Bharath Biotech.

New Delhi: Après Pfizer et Serum Institute, la société pharmaceutique basée à Hyderabad, Bharat Biotech, a déposé lundi une demande auprès de l’organisme central de réglementation des médicaments, la CDSCO (Central Drugs Standard Control Organization), demandant une autorisation d’utilisation d’urgence pour son COVID-19 vaccin Covaxin, ont déclaré des sources officielles. Covaxin est développé localement par Bharat Biotech en collaboration avec le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR).

Le 4 décembre, le Premier ministre Narendra Modi, lors d’une réunion multipartite, avait exprimé l’espoir qu’un COVID-19 le vaccin peut être prêt dans quelques semaines.

Le même soir, la branche indienne du géant pharmaceutique américain Pfizer a demandé l’autorisation d’utilisation d’urgence de son vaccin auprès du régulateur central des médicaments, après que la société ait obtenu une telle autorisation au Royaume-Uni et à Bahreïn.

Le Serum Institute a demandé un tel signe de tête pour l’Oxford COVID-19 vaccin, Covishield, le 6 décembre.

Les candidatures de Bharat Biotech, du Serum Institute of India et de Pfizer seront examinées par le comité d’experts du sujet (SEC) sur COVID-19 au CDSCO dans les prochains jours.

« Cependant, aucune des candidatures n’a jusqu’à présent été transmise au comité et aucune date n’a été fixée quant à la réunion de la SEC pour évaluer et évaluer les candidatures », a déclaré la source officielle.

