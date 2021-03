Bhad Bhabie riposte aux trolls pour avoir critiqué sa vidéo sur les allégations d’abus

Bhad Bhabie a été critiquée pour ses cheveux naturels et accusée de se manifester pour renforcer son propre profil.

Bhad Bhabie a répondu aux critiques de sa récente vidéo dans laquelle elle détaille les abus présumés dont elle a été témoin et endurée au Turn-About Ranch. Bhad Bhabie, née Danielle Bregoli, a été envoyée dans l’établissement pour adolescents en difficulté après son passage sur Dr Phil en 2016.

La semaine dernière (19 mars), Bhad Bhabie a partagé une vidéo intitulée « Breaking Code Silence – Turn About Ranch abuse Dr Phil », en soutien à Hannah Archuleta, une ancienne invitée du Dr Phil, qui a récemment affirmé avoir été agressée sexuellement à le ranch quand elle avait 17 ans.

Bhad Bhabie, qui a été envoyée au ranch à l’âge de 13 ans, peu de temps après son apparition sur le Dr Phil, a affirmé qu’elle avait été emmenée au ranch par des «transporteurs» au milieu de la nuit à son insu. Elle se serait alors vu refuser l’accès à une bonne nourriture, à une douche et aurait été privée de sommeil. Bhad Bhabie a également déclaré avoir vu un élève se faire retenir pour avoir tenté de partir.

Bhad Bhabie riposte aux trolls pour avoir critiqué sa vidéo d’allégations d’abus. Photo: Bhad Bhabie via YouTube, @bhadbhabie via Instagram

«Cet endroit consiste à retirer des privilèges», a-t-elle déclaré dans la vidéo. « Mais ils enlèvent, comme, les privilèges de nécessité, comme dormir sur un lit, manger de la bonne nourriture, ne pas avoir froid. » Le Dr Phil et Turn-About Ranch n’ont pas répondu aux allégations de Bhad Bhabie au moment de la publication.

Malheureusement, Bhad Bhabie a reçu des commentaires de trolls qui se sont moqués de son apparence et l’ont accusée d’inventer les allégations afin de renforcer son profil.

Dans une publication sur Instagram, Bhad Bhabie a fermé les trolls et a insisté sur le fait qu’elle ne parlait pas de son apparence, mais d’aider les autres. Elle a dit: « La vidéo que j’ai diffusée à propos de Turn-About, ce n’est pas que vous m’aimiez tous. Je m’en fous de savoir qui m’aime, ce n’est pas à propos de mes cheveux, je m’en fiche si j’ai eu une baise Perruque 4C, je m’en fous de rien de tout ça. Je pourrais gagner mon argent par d’autres moyens, je n’ai pas besoin d’argent avec ça.

«Cela vient de la gentillesse de mon cœur et de ma passion pour que des endroits comme celui-ci soient fermés parce que personne ne devrait aller chercher de l’aide et repartir avec plus de traumatisme.



Bhad Bhabie avec ses cheveux naturels. Photo: @bhadbhabie via Instagram

Bhad Bhabie a expliqué qu’elle se sentait à l’aise de parler de son expérience après qu’Hannah eut présenté son histoire. Elle espère que son histoire aidera d’autres victimes à partager la leur et à fermer des endroits comme Turn-About.

Elle a poursuivi: « De la même manière quand Hannah a parlé, cela m’a mis plus à l’aise parce que je savais que je ne serais jamais cru. Il y a des adultes ici qui s’inquiètent de la mauvaise chose. Vous avez probablement vos propres enfants. Imaginez que votre enfant avait besoin d’aide et que vous les avez envoyés là-bas et qu’ils en sont sortis plus foutus que lorsque vous les avez envoyés là-bas. Pensez-y comme ça […] Abuser quelqu’un ne les aide pas à surmonter un traumatisme. Vous devez tous regarder la putain de plus grande image. »

