Bhad Bhabie révèle pourquoi elle n’est plus amie avec Billie Eilish

Billie et Bhad Bhabie se sont rencontrés en 2018 après la mort de leur ami commun XXXTentacion.

Bhad Bhabie a révélé pourquoi elle ne parlait plus à Billie Eilish.

Si vous vous souvenez, les deux étaient de bons amis et à un moment donné, il y avait même des rumeurs selon lesquelles Billie et Bhad Bhabie sortaient (ce que Billie a rapidement fermé, d’ailleurs). Ils se sont rencontrés le jour où leur ami commun et rappeur XXXTentacion est décédé en juin 2018. « [Billie] est venue chez moi et nous avons juste écouté sa musique et pleuré toute la journée comme des petites salopes », a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight à l’époque.

Billie a en fait appelé Bhad Bhabie sa « petite sœur » et Bhad Bhabie avait taquiné qu’ils allaient collaborer sur un morceau ensemble. Cependant, en mars, Bhad Bhabie a déclaré que la chanteuse de « Donc je suis » n’avait pas rendu ses DM. « Je veux dire, je ne sais pas, je suppose que c’est ce qui arrive quand les salopes deviennent célèbres. Ça pourrait être ça. Je ne trébuche pas. Je sais qui sont mes vrais amis », a-t-elle déclaré lors d’un Instagram Live.

Billie Eilish et Bhad Bhabie sont-ils amis? Photo: @bhadbhabie via Instagram

La semaine dernière, Bhad Bhabie a donné plus de détails sur son amitié avec Billie. S’adressant à Entertainment Tonight à nouveau, elle a déclaré: « Les gens veulent toujours agir comme si nous avions des problèmes ou que nous avions du boeuf. Non. J’ai juste l’impression que quelqu’un lui a parlé de moi et lui a fait penser que j’étais une mauvaise personne ou elle devenait trop grosse au point où elle ne voulait pas s’associer à ma marque. Et c’est parfaitement bien, je comprends ça, mais ça craint quand vous avez un ami et qu’ils disparaissent. »

Heureusement, il n’y a pas de rancune à propos de la disparition de leur amitié. Elle a poursuivi: « Je ne suis pas en colère contre elle, elle n’est pas en colère contre moi. C’est ce que c’est. Je l’ai toujours soutenue. J’étais toujours là mais, vous savez, la merde arrive. »

Et cette collaboration? Ouais, ça n’arrive plus. Bhad Bhabie a ajouté: « Ce n’est pas sur moi. Je ne pense pas que son équipe se rapprocherait jamais de moi. Beaucoup de gens ne veulent pas s’associer à ma marque – ils pensent que je suis ça, comme, diable, diable Mon enfant. Je comprends. S’il y avait un enfant à l’école que je pensais fou, je ne voudrais pas que mon enfant traîne avec eux non plus. »

Alors là vous l’avez. L’amitié du duo improbable est terminée et époussetée, et la collaboration Billie Eilish x Bhad Bhabie est à la poubelle. Soupir.

