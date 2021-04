Bhad Bhabie déchire la réponse du Dr Phil aux accusations «  abusives  » de Turn-About Ranch

Le Dr Phil s’est-il excusé auprès de Bhad Bhabie? Danielle Bregoli a appelé la réponse du Dr Phil à sa vidéo Turn-About Ranch et l’a critiqué pour ne pas s’être excusé.

Bhad Bhabie, de son vrai nom Danielle Bregoli, a déchiré la réponse du Dr Phil à sa récente vidéo détaillant son passage au Turn-About Ranch, où elle a été envoyée après son apparition dans son émission en 2016.

En mars, Bregoli a publié une vidéo sur YouTube intitulée « Breaking Code Silence – Turn About Ranch abuse Dr.Phil », où elle détaille ses expériences personnelles au ranch et les abus présumés qu’elle et d’autres adolescents ont déclaré avoir subis pendant qu’elle était là-bas.

À la fin de la vidéo, elle a demandé pourquoi le Dr Phil envoie toujours les enfants dans les ranchs, en disant: « Cela n’a pas de sens. Par exemple, essayez-vous de les aider ou essayez-vous de leur faire encore plus de mal? »

Elle a également appelé le Dr Phil directement et lui a dit de s’excuser auprès d’elle et des autres adolescents qui avaient été envoyés dans ces établissements après avoir participé à son émission, et s’il ne le fait pas, elle « s’occupera des choses. [her] façon. »

Le Dr Phil a finalement abordé sa vidéo, mais Bregoli n’était pas satisfait de ce qu’il a dit. Elle l’a également appelé pour ne pas avoir présenté ses excuses à elle ou à d’autres adolescents qui avaient fait des allégations similaires.

Qu’a dit le Dr Phil à propos de la vidéo de Bhad Bhabie?

Dans une interview avec le journaliste de diffusion Ashleigh Banfield, le Dr Phil s’est adressé à la vidéo de Bregoli et s’est essentiellement éloigné de lui-même et de son émission de Turn-Around Ranch. Banfield a partagé un extrait de l’interview sur Twitter qui comprenait la réponse du Dr Phil.

« Elle est allée à Turn-il y a environ quatre ou cinq ans et elle a eu une mauvaise expérience », a-t-il déclaré. « De toute évidence, je détesterais ça, nous serions désolés pour ça. Nous n’avons rien à voir avec ce qui se passe avec les invités une fois qu’ils quittent la scène. C’est entre le tuteur et le parent et quel que soit l’établissement où ils se rendent. Nous Nous ne sommes pas impliqués dans cela, nous n’avons aucun retour de leur part, donc, quoi qu’il arrive quand ils sont là, c’est entre eux et l’établissement.

Il a ajouté: « Je suppose que si elle avait un problème, elle a déposé une plainte auprès des autorités compétentes ou quelque chose il y a cinq ans. »

Qu’a dit Bhad Bhabie en réponse au Dr Phil?

Bregoli a répondu à l’interview en publiant une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle elle a réagi aux commentaires du Dr Phil – et elle n’a pas hésité.

Bregoli a d’abord critiqué Banfield pour n’avoir fait que vaguement référence à ses commentaires dans l’interview, notant qu’ils se concentraient sur l’allégation de privation de sommeil et n’avaient pas mentionné les autres détails. Elle réagit alors directement à l’affirmation du Dr Phil selon laquelle il n’a aucun retour du ranch, disant que ce n’était pas vrai.

«Êtes-vous fou de foutre? Êtes-vous vraiment fou? J’essaie vraiment de garder mon sang-froid, mais ces deux-là ne facilitent vraiment pas les choses », a-t-elle déclaré dans la vidéo. Bregoli a ensuite affirmé que sa mère « avait signé un consentement de divulgation d’informations pour envoyer des rapports d’étape directement de Turn-About à l’émission Dr. Phil. »

Elle a ensuite ajouté: « Donc, quand vous dites que vous n’avez pas de commentaires f * cking de leur part, ce n’est pas vrai! »

Bregoli a continué à critiquer le Dr Phil encore plus en disant: «Donc, si vous dites que vous n’avez aucun commentaire, peut-être devriez-vous obtenir des commentaires sur ces endroits avant d’envoyer simplement des enfants f * cking à plusieurs personnes ici. Vous essayez juste de sauver votre cul. C’est tout ce que vous essayez de faire, c’est de sauver votre cul. Mais il y a trop d’histoires et il y a trop de gens derrière ça pour que vous ne puissiez plus sauver votre cul.

À la fin de la vidéo, Bregoli a clairement indiqué qu’elle n’était pas heureuse ou satisfaite de la réponse du Dr Phil aux accusations, en disant: « Je n’en ai pas fini avec vous, Phillip. Ce n’était pas des excuses f * cking. »

Elle a également exhorté les personnes qui ont vécu des expériences similaires dans des ranchs comme Turn-About à lui contacter et à lui envoyer un courriel à [email protected]

