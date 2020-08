Beyrouth : chaos et désolation

Alors qu’ils regardaient un énorme champignon atomique s’élever au-dessus de la capitale portuaire, beaucoup de ceux qui ont ressenti l’explosion massive de Beyrouth mardi ont pensé qu’il s’agissait d’une explosion nucléaire. D’autres ont décrit l’explosion de feux d’artifice et d’un incendie qui s’est propagé à un autre bâtiment, déclenchant l’explosion ressentie à des kilomètres de distance.

L’explosion a fait s’effondrer des balcons, brisé des fenêtres et arraché des briques de bâtiments, tuant au moins 70 personnes et en blessant plus de 3 000 autres.

Ces Quelques images prisent par les photographes de l’Associated Press rendent compte de l’horreur, de la dévastation et de la portée de l’explosion : Des gens étourdis, couverts de sang, titubant ou immobiles dans des rues jonchées de verre et de mortier ; des hommes désemparés portant le corps mou d’une femme inconsciente, voire décédée ; un homme à la tête bandée, le visage à moitié caché par le sang ; des motos et des véhicules de l’armée se faufilant dans les rues couvertes de débris pour sauver les blessés et les transporter à l’hôpital ; de petits groupes de personnes portant des brancards avec les blessés ; une épaisse fumée noire s’échappant du lieu de l’explosion.

Les autorités ont déclaré qu’elles n’avaient pas déterminé la cause de l’explosion. Abbas Ibrahim, chef de la Sûreté générale libanaise, a déclaré qu’elle pourrait avoir été causée par du matériel hautement explosif qui a été confisqué d’un navire il y a quelque temps et stocké dans le port. La chaîne de télévision locale LBC a déclaré qu’il s’agissait de nitrate de sodium.

L’explosion s’est également produite dans un contexte de tensions croissantes entre Israël et le groupe militant du Hezbollah le long de la frontière sud du Liban. Israël a nié toute responsabilité.