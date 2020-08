Beyond Good & Evil officiellement annoncé comme un film Netflix

À Le sorceleur et Tomber est probablement la prochaine franchise de jeux qu’un grand service de streaming perçoit comme digne d’un film et reçoit sa propre adaptation. Comme Netflix l’annonce maintenant, ce sera cette fois le classique d’Ubisoft Au-delà du bien et du mal qui apparaîtra comme un film pour la plateforme.

Film Netflix pour Beyond Good & Evil

De quoi parle le jeu? “Beyond Good & Evil” se déroule en 2435 sur une planète lointaine qui est attaquée par des extraterrestres. Au lieu de protéger la population des assaillants, l’armée s’allie secrètement aux ennemis, provoquant ainsi l’émergence d’une unité souterraine rebelle, qui comprend le protagoniste Jade. Le journaliste est censé découvrir la conspiration derrière tout cela.

Voici à quoi ressemble le jeu, publié pour la première fois en 2003. © Ubisoft

La folle aventure d’action est apparue à l’origine en 2003, mais a été remasterisée en 2011. Ubisoft a également annoncé «Beyond Good & Evil 2» il y a trois ans, mais aucune autre information sur la préquelle n’a été publiée depuis.

Le réalisateur de “Détective Pikachu” Rob Letterman sera responsable du titre emblématique. Aucune information sur le contenu, la sortie ou la distribution du film Netflix n’a encore été déterminée, car le travail sur le film serait à un stade précoce.

☠️☠️☠️ Quelques bonnes nouvelles pour les fans de Beyond Good & Evil ☠️☠️☠️ Une adaptation du long métrage Netflix de @UbisoftL ‘aventure épique de pirate de l’ espace est en cours de développement! pic.twitter.com/H5uMIXhir6 – NX (@NXOnNetflix) 31 juillet 2020

