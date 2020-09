Beyond Good & Evil 2 et un jeu à annoncer sont les premiers projets AAAA d’Ubisoft

Ubisoft dévoile les deux projets les plus ambitieux qu’il a actuellement entre les mains, avec des valeurs de production supérieures au triple A

Ça fait un moment depuis Ubisoft annoncé au monde Au-delà du bien et du mal 2, le nouvel épisode de la franchise qui, de la main du créateur original de la première partie, Michel Ancel, Je les ramènerais dans un monde de science-fiction. Maintenant, malgré le fait que les mois sans nouvelles du titre continuent à affluer, Ubisoft a laissé un détail important, comme une limite à l’ambition élevée que le développement de Au-delà du bien et du mal 2.

Cela s’est fait via LinkedIn (via TousJeuxDelta) comme Ubisoft a catégorisé le développement de Beyond Good & Evil 2 de AAAA, en le plaçant selon les normes actuelles des grands blockbusters, appelés AAA. Avec cela, de Ubisoft ont confirmé que Au-delà du bien et du mal 2 n’est pas le seul AAAA en développement, mais il y a aussi un autre jeu inopiné avec une ambition et un calibre similaires.

Bien qu’il n’y ait aucun indice à ce sujet, de nombreux fans ont commencé à spéculer que ce jeu vidéo non annoncé est un retour ambitieux de franchises comme Cellule éclatée ou Prince de Perse. Cependant, tout indique que la possibilité la plus réaliste est que nous trouvions une nouvelle tranche d’une franchise établie comme Le credo de l’assassin, L’équipage ou En être loin mais cela, grâce à des valeurs de développement plus élevées, pourrait être une révolution pour la saga.

Quoi qu’il en soit, pour l’instant nous n’avons plus d’indices à ce sujet et nous devrons attendre Ubisoft donner plus de détails à ce sujet à l’avenir. Nous rappelons que jeudi prochain 10 septembre à 21 heures (heure de la péninsule) aura lieu le Ubisoft Forward, un deuxième événement de la société de gala dans lequel de nouveaux détails du jeu vidéo seront proposés tels que Immortels: Fenyx Rising (anciennement connu sous le nom de Dieux et monstres). Nous couvrirons l’événement en direct pour apporter toutes les nouvelles qui pourraient survenir à cet égard.

