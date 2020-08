Beyond Good and Evil aura un film sur Netflix avec le réalisateur du détective Pikachu

La franchise emblématique Ubisoft, en attente d’un nouveau jeu vidéo ambitieux, aura également une adaptation cinématographique

Netflix Peu à peu, il est devenu l’une des plus grandes références de l’industrie du divertissement, une position dont il profite pour relancer des IP qui ont laissé leur empreinte dans le passé. Dans cette lignée, si au cours de cette même semaine on annonçait déjà la reprise de “Splinter Cell” au format série animéeMaintenant nous savons ce qui va arriver un film “Beyond Good and Evil” avec le réalisateur de “Detective Pikachu”.

Beyond Good and Evil, avec un film sur Netflix

De cette façon, comme ils ont pu le savoir exclusivement Le Hollywood ReporterRob Letterman travaillera pour adapter ce qui était le jeu “Beyond Good and Evil” de 2003 en Ubisoft. D’autre part, il a été confirmé que le film sera un exercice mixte en termes de action en direct et animation, encore une fois dans une lumière très similaire à ce que nous avons vu avec le “Détective Pikachu” susmentionné – dont Letterman était le visage principal derrière les caméras -.

À propos de l’équipe de tournage, il a également été révélé que les tâches de production reviendront à Jason Altman et Margaret Boykin, au nom de Cinéma et télévision Ubisoft. A propos du film en question, nous nous souviendrons que le jeu vidéo se déroule dans le 25ème siècle, en plaçant le centre de l’action dans un planète minière qui est soudainement attaqué par des forces étrangères. Jade, la protagoniste de l’aventure, rejoindra un groupe de résistance face à la situation présentée dans laquelle elle testera ses capacités de journaliste.

En fin de compte, nous nous souviendrons que le jeu vidéo Beyond Good and Evil 2 n’est pas attendu voir la lumière (au moins) jusqu’au passé Septembre 2021. En ce sens, il serait logique de s’attendre à ce que le film de Netflix a offert un premier “ cadre ” similaire à celui. Pour le moment, nous devrons attendre une occasion future dans laquelle plus de détails à ce sujet seront précisés.

