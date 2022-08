Beyond Good and Evil 2: des nouvelles sur le jeu Ubisoft que l’on croit perdu

Depuis plus de 13 ans se situe Au-delà du bien et du mal 2 dans la fabrication. Après que l’action-aventure ait été longtemps silencieuse, elle est maintenant en train de germer nouvel espoir qu’Ubisoft n’a pas encore mis le jeu de côté.

Beyond Good and Evil 2 : Un autre enfant à problèmes d’Ubisoft ?

Pour la première fois le jeu annoncé en 2008. Il y avait un autre signe de vie au E3 2017comme Au-delà du bien et du mal 2 ensemble avec Crâne et os officiellement confirmé par Ubisoft. Alors que ce dernier en a enfin un Date de sortie (ce novembre) pas un mot n’a été dit sur BG&E2.

De temps en temps germé Rumeurs sur une bêta sur ou même que le développement sur « Au-delà du bien et du mal 2 » complètement rompu est devenu.

De nouveaux signes de vie pour Beyond Good and Evil 2

Juste le mois dernier Initié technologique et journaliste Tom Henderson annoncé sur Twitter et dans un rapport via l’exportateur que « Au-delà du bien et du mal 2 pas encore mort » être. Selon plusieurs sources, il aurait également dû apprendre qu’en juillet tests de jeu externes devrait commencer.