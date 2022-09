Beyond Fest annonce une vaste programmation pour son dixième anniversaire

Pour son dixième anniversaire, Beyond Fest, le plus grand festival de films de genre aux États-Unis, a dévoilé sa liste la plus complète de tous les temps. La programmation complète a été annoncée et comprend des premières mondiales de Halloween se termine, L’exorcisme de mon meilleur amiet Noël sanglant de Noël. Il y aura également des projections spéciales de Hellraiser, Banshees d’Inisherin, Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic, Le sourire, Le menuet Triangle de tristesse.





En plus de l’ardoise, qui comprend 63 longs métrages, l’événement comprend également des hommages en personne à Park Chan-wook, William Friedkin et William Shatner, ainsi qu’une « célébration exclusive de l’excellence créative et technique d’IMAX avec un rare quatuor de répertoire projections. »

« Avec plus de soixante films diffusés dans cinq cinémas incroyables, l’édition du dixième anniversaire du Beyond Fest est une véritable célébration de l’expérience théâtrale unissant les cinéastes au plus grand public du monde. » a déclaré le directeur de la programmation et de la création de la cinémathèque américaine, Grant Moninger, dans un communiqué. « C’est un cadeau pour la grande ville de Los Angeles. »

Le responsable de la programmation, Evrim Ersoy, a ajouté : « Après que l’édition 2021 rajeunissante nous a rappelé l’importance du cinéma et de la communauté, nous savions que notre 10e anniversaire devait être spécial. Et nous voici avec un programme aussi éclectique, électrique et diversifié que la communauté que nous servons avec des maîtres anciens se mêlant à de nouveaux talents et une chance de découvrir et de célébrer tout le spectre des films, y compris des événements de rêve uniques. Vive le cinéma et gloire à la République populaire !





Trick ‘r Treat sera projeté au Beyond Fest

Images de Warner Bros.

Avec l’aimable autorisation de Legendary Pictures et Warner Bros., Beyond Fest accueillera également une projection spéciale du film d’horreur emblématique Farce ou Friandise au Hollywood Legion Theatre, lançant la toute première sortie en salles du film le 1er octobre. Il s’agit d’une projection gratuite et le réalisateur Michael Dougherty participera à une séance de questions-réponses après la projection.

Toute la programmation du Los Feliz 3 Theatre est 100 % gratuite, gracieuseté de Shudder en guise de « merci » continu à la communauté cinématographique de Los Angeles. Là, des titres très attendus seront projetés, comme l’horreur des médias sociaux Grimcutty du réalisateur John William Ross; L’épopée de science-fiction de Kristina Buozyte et Bruno Samper Vêpres; Le mystère du meurtre en une seule prise d’A24 Méduse de luxe; d’Amanda Kramer Faites-moi pitié !; l’évasion SXSW Deadstream; Choc autrichien Dîner de famille; et beaucoup plus.

La communauté cinématographique de LA sera également soutenue avec l’aide de Final Draft, qui présentera quatre blocs courts dédiés et fournira aux films sélectionnés une copie de Final Draft 12. Ils offriront également une entrée gratuite pour chacun des les scénaristes en herbe sélectionnés dans le concours d’écriture de scénario Big Break de Final Draft.

Beyond Fest s’étend sur 15 jours du 27 septembre au 11 octobre. Vous pouvez consulter la programmation ci-dessous et trouver plus d’informations sur le festival sur BeyondFest.com.

THÉÂTRE DE LA LÉGION

FARCE OU FRIANDISE

Projection spéciale

Réalisateur : Michael Doughtery

Durée : 100 minutes

Année : 2007

INVITÉS : Le réalisateur Michael Doughtery en personne

L’inscription RSVP ouvre à 12h00 le mardi 27 septembre

NOËL SANGLANT NOËL

Première mondiale

Réalisateur : Joe Begos

Pays : États-Unis

Durée : 81 minutes

Année : 2022

INVITÉS : le réalisateur Joe Begos et les autres acteurs et l’équipe en personne

FIN DE L’HALLOWEEN

Première mondiale

Réalisateur : David Gordon Green

Pays : États-Unis

Durée : 120 minutes

Année : 2022

Siège social IMAX Playa Vista

MISSION : IMPOSSIBLE : PROTOCOLE FANTÔME

Projection spéciale

Réalisateur : Brad Bird

Durée : 133 minutes

Pays : États-Unis

Année : 2011

DUNKERQUE

Projection spéciale

Réalisateur : Christophe Nolan

Durée : 106 minutes

Pays : Royaume-Uni, États-Unis, France, Pays-Bas

Année : 2017

LA GRAVITÉ

Projection spéciale

Réalisateur : Alfonso Cuarón

Durée : 91 minutes

Pays : États-Unis

Année 2013

MAD MAX : FURY ROAD

Projection spéciale

Réalisateur : George Miller

Durée : 120 minutes

Pays : Australie

Année : 2015

MUBI THEATRE à AERO THEATRE

LE SOURIRE

Première sur la côte ouest

Réalisateur : Parker Finn

Pays : États-Unis

Durée : 115 minutes

Année : 2022

INVITÉS : Le réalisateur Parker Finn et les autres acteurs + l’équipe en personne

Ouverture des inscriptions RSVP à 12h00 le mardi 20 septembre

LES BANSHES D’INISHERIN

Première sur la côte ouest

Réalisateur : Martin McDonagh

Pays : Irlande, Royaume-Uni, États-Unis

Durée : 114 minutes

Année : 2022

INVITÉS : À déterminer

L’EXORCISME DE MON MEILLEUR AMI

Première mondiale

Réalisateur : Damon Thomas

Pays : États-Unis

Durée:

Année : 2022

INVITÉS : Réalisateur Damon Thomas et Elsie Fisher, Cathy Ang, Rachel Ogechi et Christopher Lowell.

L’inscription RSVP ouvre à 12h00 le jeudi 22 septembre

SAINTE ARAIGNÉE

Première sur la côte ouest

Réalisateur : Ali Abbassi

Pays : Danemark, Suède, Allemagne, France

Durée : 117 minutes

LUNETTES NOIRES

Première sur la côte ouest

Réalisateur : Dario Argento

Durée : 87 minutes

Pays : Italie, France

Année : 2022

SYMPATHIE POUR MR VENGEANCE

Projection spéciale

Réalisateur : Park Chan-wook

Durée : 129 minutes

Pays : Corée du Sud

Année : 2002

LA SERVIETTE

Projection spéciale

Réalisateur : Park Chan-wook

Durée : 144 minutes

Pays : Corée du Sud

Année : 2016

DAME VENGEANCE

Projection spéciale

Réalisateur : Park Chan-wook

Durée : 115 minutes

Pays : Corée du Sud

Année : 2005

DÉCISION DE PARTIR

Première sur la côte ouest

Réalisateur : Park Chan-wook

Durée : 138 minutes

Pays : Corée du Sud

Année : 2022

INVITÉS : Directeur Park Chan-wook en personne

TRIANGLE DE LA TRISTE

Première sur la côte ouest

Réalisateur : Ruben Östlund

Durée : 147 minutes

Pays : France, Allemagne, Suède, Royaume-Uni, États-Unis

Année : 2022

HELLRAISER

Réalisateur : David Bruckner

Durée : 120 minutes

Pays : États-Unis

Année : 2022

INVITÉS : Réalisateur David Bruckner en personne + distribution TBA

SHIN ULTRAMAN

Première sur la côte ouest

Réalisateur : Shinji Higuchi

Durée : 112 minutes

Pays : Japon

Année : 2022

BIZARRE : L’HISTOIRE D’AL YANKOVIC

Première américaine

Réalisateur : Eric Appel

Durée : 108 minutes

Pays : États-Unis

Année : 2022

INVITÉS : Le réalisateur Eric Appel en personne

UHF – Criblage 35mm

Projection spéciale

Réalisateur : Jay Levey

Durée : 97 minutes

Pays : États-Unis

Année : 1989

MALADE

Première sur la côte ouest

Réalisateur : John Hyams

Durée : 83 minutes

Pays : États-Unis

Année : 20222

INVITÉS : L’écrivain Kevin Williams est présent

L’AU-DELÀ – COUPE DU COMPOSITEUR

Première mondiale

Réalisateur : Lucio Fulci

Durée : 87 minutes

Pays : Italie

Année : 1981

ENFANTS CONTRE. EXTRATERRESTRES

Première sur la côte ouest

Réalisateur : Jason Eisener

Durée : 75 minutes

Pays : Canada

Année : 2022

INVITÉS : Le réalisateur Jason Eisener en personne

UN FAUNE BLESSÉ

Première sur la côte ouest

Réalisateur : Travis Stevens

Autonomie : 91

Pays : États-Unis

Année : 2022

INVITÉS : le réalisateur Travis Stevens et Josh Rubin en personne

V/H/S 99

Première sur la côte ouest

Réalisateurs : Maggie Levin, Johannes Roberts, Tyler MacIntyre, Flying Lotus, Joseph Winter, Vanessa Winter

Durée : 99 minutes

Pays : États-Unis

Année : 2022

INVITÉS : À déterminer

CROISIÈRE

Projection spéciale

Réalisateur : William Friedkin

Durée : 102 minutes

Pays : États-Unis

Année : 1980

INVITÉS : Réalisateur William Friedkin en personne

ROYAUME DES ARAIGNÉES – Criblage 35mm

Projection spéciale

Réalisateur : John Cardos

Durée : 97 minutes

Pays : États-Unis

Année : 1971

LA PLUIE DU DIABLE – Criblage 35mm

Projection spéciale

Réalisateur : Robert Fuest

Durée : 86 minutes

Comté : États-Unis, Mexique

Année : 1975

IMPULSION

Première mondiale – Restauration 4K

Réalisateur : William Grefé

Durée : 87 minutes

Pays : États-Unis

Année : 1974

INVITÉS : L’acteur William Shatner en personne

QUELQUE CHOSE DANS LA SALETÉ

Première sur la côte ouest

Réalisateur : Justin Benson, Aaron Moorehead

Durée : 116 minutes

Pays : États-Unis

Année : 2022

INVITÉS : Réalisateurs Justin Benson et Aaron Moorehead en personne

LE MENU

Première sur la côte ouest

Réalisateur : Mark Mylod

Durée : 106 minutes

Pays : États-Unis

Année : 2022

INVITÉS : À déterminer

EEE

Séance Spéciale (Triple long métrage avec BAAHUBALI + BAAHUBALI 2)

Réalisateur : SS Rajamouli

Pays : Inde

Telugu avec sous-titres anglais

Durée : 145 minutes

Année : 2012

Invités : Avec le directeur SS Rajamouli en personne

BAAHUBALI : LE COMMENCEMENT

Dépistage Spécial (Triple fonctionnalité avec EEGA + BAAHUBALI 2)

Réalisateur : SS Rajamouli

Pays : Inde

Telugu avec sous-titres anglais

Durée : 159 minutes

Année : 2017

Invités : Avec le directeur SS Rajamouli en personne

BAAHUBALI 2 : LA CONCLUSION

Dépistage Spécial (Triple fonctionnalité avec BAAHUBALI + EEGA)

Réalisateur : SS Rajamouli

Pays : Inde

Telugu avec sous-titres anglais

Durée : 167 minutes

Année : 2017

Invités : Avec le directeur SS Rajamouli en personne

MAGADHEERA – Vendredi 10.21

Projection spéciale

Réalisateur : SS Rajamouli

Pays : Inde

Telugu avec sous-titres anglais

Durée : 166 minutes

Année : 2009

MARIADA RAMANNA – Dimanche 10.23

Projection spéciale

Réalisateur : SS Rajamouli

Pays : Inde

Telugu avec sous-titres anglais

Durée : 125 minutes

Année : 2010

YAMADONGA – Dimanche 10.23

Projection spéciale

Réalisateur : SS Rajamouli

Pays : Inde

Telugu avec sous-titres anglais

Durée : 171 minutes

Année : 2007

SHUDDER THEATRE à LOS FELIZ 3

VÊPRES

Première sur la côte ouest

Réalisateur(s): Kristina Buozyte, Bruno Samper

Durée : 114 minutes

Pays : Lituanie, France, Belgique

Année : 2022

INVITÉS : Le réalisateur Bruno Samper en personne

BON GARÇON

Première mondiale

Réalisateur : Viljar Boe

Durée : 74 minutes

Pays : Norvège

Année : 2022

Hispaniques sataniques

Première sur la côte ouest

Réalisateur(s): Mike Mendez, Demian Rugna, Eduardo Sanchez, Gigi Saul Guerrero, Alejandro Brugues

Durée : 105 minutes

Pays : États-Unis, Mexique, Argentine

Année : 2022

INVITÉS : le réalisateur Mike Mendez, le réalisateur Alejandro Brugues et d’autres acteurs + l’équipe en personne

STREAM

Première sur la côte ouest

Réalisateur(s): Joseph Winter, Vanessa Winter

Durée : 87 minutes