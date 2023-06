Beyoncé, Zendaya et d’autres stars se présentent au défilé Louis Vuitton de Pharrell Williams

C’était un défilé de mode Louis Vuitton étoilé.

Les stars sont sorties pour célébrer et voir le premier défilé de Pharrell Williams en tant que directeur créatif de la collection de vêtements pour hommes de la maison de couture de luxe française.

Le musicien, vêtu d’un deux-pièces pixélisé multicolore, a fait ses débuts dans la collection printemps/été 2024 à Paris, en France, le 20 juin. l’emblème renouvelé de la Maison.

Le directeur artistique de Louis Vuitton pour hommes, Pharrell Williams, salue les applaudissements du public après le défilé. Aurélien Meunier / Getty Images

Parmi ceux qui étaient assis au premier rang se trouvaient Beyoncé et Jay-Z, qui sont arrivés main dans la main tout en portant leurs looks Louis Vuitton à la mode.

Le rappeur et homme d’affaires a opté pour un costume trois pièces marron, tandis que Bey portait un haut et un pantalon soyeux de couleur moutarde avec une veste assortie. Le look a été conçu par Williams. Elle a accessoirisé avec des lunettes de soleil surdimensionnées et un sac Louis Vuitton noir à poignée en chaîne.

Jay-Z et Beyoncé font leur entrée dans le défilé. STÉPHANE CARDINALE / Corbis via Getty Images

Le couple puissant continuerait à regarder le spectacle assis à côté de Zendaya et du PDG de LVMH Bernard Arnault. Ils ont été photographiés en train d’applaudir vers la finale du défilé.

Zendaya, ambassadrice de Louis Vuitton, est arrivée dans une chemise boutonnée à manches courtes avec un pantalon assorti aux motifs architecturaux.

Une Rihanna enceinte et A€AP Rocky figuraient également parmi les célébrités présentes. Les gens sur les réseaux sociaux vidéos partagées du duo portant des looks en denim coordonnés arrivant au défilé.

Zendaya, Beyonce, Jay-Z et Bernard Arnault au défilé Louis Vuitton Collection Homme Printemps 2024 le 20 juin 2023 à Paris, France. WWD / WWD via Getty Images

Parmi les autres célébrités hollywoodiennes présentes au défilé de mode parisien, Jared Leto a été photographié assis à côté de Kim Kardashian.

L’acteur et musicien a enfilé un ensemble entièrement blanc et a laissé ses cheveux et son maquillage égayer les choses. Kardashian portait un haut géométrique et des leggings assortis.

Jared Leto et Kim Kardashian étaient assis l’un à côté de l’autre. WWD / WWD via Getty Images

Il y avait beaucoup de stars latines présentes. Parmi les hitmakers figuraient J Balvin et Maluma, qui portaient tous deux des looks colorés pour la nuit.

Anitta, Sebastián Yatra, John Boyega, Willow et Jaden Smith, Riz Ahmed, Lenny Kravitz, Miranda Kerr, Lewis Hamilton, Quavo, Megan Thee Stallion et Kelly Rowland, parmi tant d’autres.

J Balvin et Maluma se sont retrouvés au spectacle. WWD / WWD via Getty Images

Williams a été annoncé comme nouveau directeur créatif en février. Il succède à feu Virgil Abloh, décédé en novembre 2021 à l’âge de 41 ans.

« Je me pince tous les jours », a déclaré l’artiste au New York Times à propos du nouveau concert et de son nouveau bureau. « C’est l’équivalent d’un château pour moi. Je veux dire, la Seine juste là, c’est comme les douves.

«Je suis un homme noir – ils ont donné ce rendez-vous à un homme noir», a-t-il poursuivi. « C’est le joyau de la couronne du portefeuille de LVMH. C’est tout, et j’ai été nommé pour gouverner à ce poste. Donc n ° 1, un dirigeant d’une position est généralement comme un roi. Mais un dirigeant de cette position est pour moi un étudiant perpétuel. C’est ce que j’ai l’intention d’être.