Beyoncé sort « Renaissance », son septième album solo

icône pop Beyoncé il revient dans l’industrie de la musique avec son septième album solo »Renaissance ». Sorti le 28 juillet, l’album a fuité deux jours avant sa sortie, mais de nombreux fans ont attendu la sortie officielle pour l’écouter, ce qui a été remarqué par la chanteuse et elle en a profité pour la remercier à travers ses réseaux sociaux.

« Alors l’album a fuité et vous avez vraiment attendu la sortie officielle pour que vous puissiez tous l’écouter ensemble », a écrit Beyoncé. »Je ne l’avais jamais vu quelque chose comme ça. Je ne peux pas vous remercier assez pour votre amour et votre protection. J’apprécie que vous ayez appelé tous ceux qui ont essayé de se faufiler avant le lancement. Cela signifie le monde pour moi », a-t-il poursuivi.

Contrairement à ce qui se fait habituellement avant de sortir un nouvel album, pour le moment Beyoncé n’a sorti aucun nouveau clip vidéo d’aucune des nouvelles chansons, ceci même après le premier single »briser mon âme » est sorti il ​​y a presque un mois. Cependant, il est probable que l’artiste attende de sortir les vidéos dans le cadre du troisième chapitre du projet, puisqu’avec son album »limonade » à partir de 2016, a révélé un long métrage de 65 minutes contenant divers clips vidéo mettant en vedette les chansons de la nouvelle version.

Début juin, Beyoncé a partagé la couverture de « Renaissance », où on peut la voir poser sur la silhouette d’un cheval lumineux. L’image était accompagnée d’une note où le chanteur écrivait :

« La création de cet album m’a permis de rêver et de trouver une évasion à une époque effrayante pour le monde. Cela m’a permis de me sentir libre et aventureux à une époque où peu de choses bougeaient. Mon intention était de créer un lieu sûr, un lieu sans jugement. Un endroit pour être libéré du perfectionnisme et de la réflexion excessive. Un endroit pour crier, lâcher prise, sentir la liberté. Ce fut un beau voyage d’exploration. J’espère que vous trouverez de la joie dans cette musique. J’espère que cela vous incitera à lâcher prise. Dis oh ! Et sentez-vous aussi unique, fort et sexy que vous l’êtes.

Beyoncé a sorti quatre albums depuis « Lemonade » en 2016, bien qu’aucun d’entre eux n’ait été un projet solo en studio. En 2018, il sort «Tout est amour« , avec son mari Jay Z sous le nom de »The Carters »; en avril 2019, il a sorti « retour à la maison« , un album de son incroyable performance live de 2018 à Coachella, un projet qui a été suivi par »Le Roi Lion : le cadeau« , un album compagnon du film Disney qui comprenait plusieurs nouvelles chansons de Beyoncé.

Vous pouvez désormais profiter de »Renaissance », le nouveau projet musical de Beyoncé, disponible sur Spotify, musique Youtube, Apple Musique, Déezer Oui Amazon Musique.