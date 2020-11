Beyoncé s’associe à Peloton pour des séances d’entraînement sur le thème « Homecoming » de la HBCU

Beyoncé et Peloton ont annoncé qu’ils s’associeraient pour créer une série d’entraînements thématiques pour commémorer la saison de retour, la célébration annuelle remplie de festivités que les étudiants des universités et collèges historiquement noirs (HBCU) attendent toute l’année pour célébrer chaque automne. En raison de la pandémie COVID-19, les événements de retour à la maison ont été en grande partie tenus en ligne ou reportés, mais Beyoncé et Peloton arrivent avec une série d’entraînements thématiques qui rendent hommage à la saison de retour de HBCU.

Le film emblématique de concert Coachella de Beyoncé était également intitulé «Retrouvailles», et sa collaboration avec Peloton comprendra des cours de cyclisme, de course à pied, de musculation, de boot camp et de yoga, le tout selon un thème général «Retrouvailles». Mais attendez, il y a plus – Yoncé et Peloton accordent des adhésions numériques de deux ans à des étudiants de 10 HBCU à travers le pays, y compris l’Université Howard, le Spelman College, la Texas Southern University et d’autres. Peloton a rapporté que Bey était l’artiste le plus demandé parmi ses 3,6 millions d’utilisateurs, ce qui a incité la collaboration.

«Peloton et moi croyons tous les deux que le pouvoir de la musique peut aider à élever, motiver et inspirer ceux dans leur parcours de remise en forme», a déclaré Beyoncé dans un communiqué sur la nouvelle entreprise. «Je suis membre du Peloton depuis plusieurs années et je suis ravi de m’associer à une entreprise qui aide les gens, jeunes et vieux, à être les meilleures versions d’eux-mêmes, de manière innovante et adaptable. Je suis fier de célébrer les étudiants des HBCU avec ce don, pour les encourager à trouver et à adopter leurs propres régimes de bien-être.

Beyonce se produisant à Coachella en 2018 – Larry Busacca / Getty Images

La collaboration sera mise en ligne d’ici la fin novembre, et même ceux qui ne sont pas membres de Peloton peuvent obtenir un aperçu du contenu de Bey via l’essai gratuit de 30 jours de l’application Peleton. Cette collaboration offre une opportunité parfaite pour arborer des pièces de la dernière ligne IVY PARK « Drip 2 » de Beyonce, sortie le mois dernier.

