Beyoncé fait un don d’un million de dollars pour son anniversaire

05.09.2020 à 20h22

Beyoncé fait don d’un million de dollars le jour de son anniversaire. Au lieu de se donner des cadeaux, elle préfère rendre les autres heureux.

L’interprète de «Black Is King» a célébré son 39e anniversaire vendredi 4 septembre. Apparemment, la chanteuse est parfaitement heureuse car elle fait un cadeau à une organisation lors de sa journée spéciale.

Elle fait un don

Au lieu de se livrer à quelque chose de luxueux, Beyoncé a plutôt gagné un million de dollars (environ 844 000 euros) pour la National Association for the Advancement of Coloured People (NAACP).

L’organisation utilisera l’argent pour soutenir les entreprises dirigées par des gens de couleur. Beyoncé a fait le don via son initiative caritative BeyGOOD.

Source: instagram.com

Aussi intéressant:

“Nous sommes fiers”

Une déclaration sur le site Web disait: «Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons reçu un million de dollars de dons supplémentaires de Beyoncé pour aider les petites entreprises avec des propriétaires noirs. La deuxième ronde de financement commence ce mois-ci avec notre partenaire NAACP. “

Source: instagram.com

Elle a toujours beaucoup donné

La NAACP a également publié une déclaration dans laquelle l’organisation a annoncé qu’elle était «fière» de travailler avec le chanteur à succès.

Dans le passé, la reine Bey et son mari Jay-Z avaient organisé diverses campagnes et dons pour soutenir la population afro-américaine aux États-Unis.

Source: instagram.com