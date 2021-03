Beyoncé était-elle au téléphone pendant les Grammys? Twitter a des pensées

Beyoncé était peut-être multitâche aux Grammys dimanche soir.

Lorsque la caméra lui a fait un panoramique à un moment donné pendant la cérémonie, il est apparu qu’elle était peut-être sur son téléphone.

Le moment est arrivé juste quand les nominés pour la meilleure chanson ont été annoncés, qui comprenait son titre « Black Parade ».

Les gens sur Twitter sont immédiatement intervenus pour partager leurs réflexions.

Un tweet lire, « Lol était Beyoncé au téléphone? »

« Beyoncé était-elle au téléphone pendant que ce prix était annoncé, » une personne a écrit, associé à un emoji riant.

CBS / Twitter

Un autre fan a dit, « J’aurais dû savoir que Beyoncé n’allait pas jouer … sa sœur était au téléphone sans intérêt pour vérifier ses enfants. Comme bleu, qu’est-ce que toi et ton frère et ta sœur faites? maman sera à la maison après ça. »

Même si elle avait neuf nominations dimanche soir, l’icône de 39 ans n’était pas prévue pour se produire.

« C’est malheureux, car elle fait tellement partie de la Recording Academy », a déclaré le PDG par intérim du groupe, Harvey Mason Jr., au Los Angeles Times. « Nous souhaitons absolument l’avoir sur scène. »

En rapport

La nuit était encore mouvementée pour elle et sa famille. Elle a remporté la meilleure chanson rap avec Meghan Thee Stallion pour leur collaboration sur le remix de « Savage ». Cette victoire était la 27e de Beyoncé dans sa carrière, égalant le record du plus grand nombre de Grammys remportés par un chanteur, homme ou femme. Elle a remporté sa 28e victoire plus tard dans la soirée.

Plus tôt dans la journée, sa fille Blue Ivy Carter est devenue la deuxième plus jeune lauréate à avoir remporté un gramophone doré.