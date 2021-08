Beyoncé est une personne notoirement privée – maintenant elle explique pourquoi

Elle a eu du succès en tant que chanteuse, compositrice, femme d’affaires et actrice. Elle a vendu plus de 118 millions de disques en tant qu’artiste solo et 60 autres millions au cours de son mandat avec Destiny’s Child. Et lorsque tous ses actes d’enregistrement sont pris en compte, elle a reçu 79 nominations aux Grammy et a remporté 28 des prix prestigieux.

Quelle que soit la métrique, Beyoncé n’est pas seulement une star, c’est une icône.

Mais contrairement à d’autres dans l’industrie du divertissement, la renommée de la femme de 39 ans n’est pas renforcée par des interviews fréquentes, des apparitions promotionnelles ou des aperçus révélateurs de sa vie privée sur les réseaux sociaux. Au contraire, Beyoncé a la réputation d’aimer sa vie privée et de ne parler que selon ses propres termes, ce qui est exactement la façon dont elle a abordé le sujet dans un article de couverture de septembre pour Harper’s Bazaar.

« Nous vivons dans un monde avec peu de frontières et beaucoup d’accès », a expliqué Beyoncé dans l’article. « Il y a tellement d’internautes, de critiques de commentaires et d’experts sans aucune expertise. Notre réalité peut être déformée car elle est basée sur un algorithme personnalisé. Il nous montre toutes les vérités que nous recherchons, et c’est dangereux. Nous pouvons créer notre propre fausse réalité lorsque nous ne sommes pas nourris d’un équilibre de ce qui se passe vraiment dans le monde. Il est facile d’oublier qu’il y a encore tant à découvrir en dehors de nos téléphones. Je suis reconnaissant d’avoir la possibilité de choisir ce que je veux partager.

Et elle exerce cette capacité comme seule une personne avec un seul nom peut le faire.

« Un jour, j’ai décidé que je voulais être comme Sade et Prince », a-t-elle poursuivi. «Je voulais que l’accent soit mis sur ma musique, car si mon art n’est pas assez fort ou suffisamment significatif pour garder les gens intéressés et inspirés, alors je suis dans la mauvaise affaire. Ma musique, mes films, mon art, mon message, cela devrait suffire.

Cela semble certainement suffire à ses fidèles fans, collectivement connus sous le nom de Beyhive. Ils sont depuis longtemps habitués aux limites de la mère de trois enfants sur ce qu’elle partage.

« Tout au long de ma carrière, j’ai eu l’intention de fixer des limites entre mon personnage de scène et ma vie personnelle », a noté Beyoncé, ajoutant que les limites vont dans les deux sens. « Ma famille et mes amis oublient souvent mon côté qui est la bête en talons aiguilles jusqu’à ce qu’ils me regardent jouer. »

Elle ne voulait pas qu’il en soit autrement.

« Il peut être facile de se perdre très rapidement dans cette industrie. Cela prend votre esprit et votre lumière, puis vous recrache. Je l’ai vu d’innombrables fois, non seulement avec des célébrités mais aussi avec des producteurs, des réalisateurs, des cadres, etc. Avant de commencer, j’ai décidé que je ne poursuivrais cette carrière que si mon estime de moi dépendait de plus que le succès d’une célébrité.

Et bien que cela soit prouvé, elle pense que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas son besoin de garder les choses séparées et réservées, croyant plutôt que sa manière est simplement fermée – ce qui ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.

« Dans cette affaire, une grande partie de votre vie ne vous appartient pas à moins que vous ne vous battiez pour elle », a précisé Beyoncé. « Je me suis battu pour protéger ma santé mentale et ma vie privée parce que la qualité de ma vie en dépendait. Une grande partie de qui je suis est réservée aux personnes que j’aime et en qui j’ai confiance. Ceux qui ne me connaissent pas et ne m’ont jamais rencontré pourraient interpréter cela comme une fermeture. Croyez-moi, la raison pour laquelle ces gens ne voient pas certaines choses sur moi, c’est parce que mon cul de Vierge ne veut pas qu’ils le voient… Ce n’est pas parce que ça n’existe pas !