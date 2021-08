Beyoncé confirme qu’elle travaille sur du nouveau matériel musical

HAPPYSHOPPING Outil de travail du bois de guide d'ancre de gabarit de materiel d'armoire de localisateur de poin?on reglable en aluminium pour le charpentier de

Ce type de localisateur de poin?on est pratique et r¨¦glable ¨¤ utiliser, un bon guide pour le positionnement de l'installation du support mat¨¦riel. Qu'est-ce que tu attends? Venez acheter. Caract¨¦ristiques: Fabriqu¨¦ dans un superbe alliage d'aluminium, il est durable et fiable ¨¤ utiliser. La poign¨¦e de serrage mont¨¦e ¨¤ l'avant vous permet un serrage rapide et facile, le support en forme de L et les vis en T le font horizontalement et les deux grandes vis molet¨¦es avant se verrouillent verticalement. Localisateur de perforateur de poign¨¦e pour un positionnement et un poin?onnage rapides, un gain de temps et sans effort. Belle assistance pour les portes, armoires, armoires, armoires de bureau, tiroirs, etc. Conception r¨¦glable pour une utilisation facile, conception compacte et l¨¦g¨¨re pour un transport facile et un gain de place. Caract¨¦ristiques: Mat¨¦riel: alliage d'aluminium + plastique Trou: 4.7mm ¨¦chelle : pouce/cm ¨¦chelle verticale : 0-10 pouces / 0-250 mm ¨¦chelle