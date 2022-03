Beyoncé a-t-elle simulé sa grossesse ? La théorie affirme que Blue Ivy est née par mère porteuse

Depuis que la nouvelle de la grossesse d’une autre icône de la culture pop a été révélée – oui, je parle de Rihanna – on nous a rappelé une époque beaucoup plus simple où les théories du complot pour bébé tourbillonnaient autour de toutes les facettes de la couverture médiatique.

Une époque où les gens cherchaient une raison ou un semblant de preuve que Beyoncé n’était pas réellement enceinte la première fois – élaborant les théories les plus folles ou pointant vers des performances, des apparitions à la télévision ou des séances photo pour des explications.

Beyoncé a-t-elle simulé sa grossesse ?

La chanteuse a mis fin à l’allégation selon laquelle elle aurait menti au sujet de sa grossesse et, pour être honnête, même si elle l’a fait, ce ne sont pas nos affaires, mais la théorie du complot demeure.

Voici pourquoi les fans pensent qu’elle a peut-être utilisé une mère porteuse avant que Blue Ivy ne vienne au monde.

D’après Gawkerces conspirations se résumaient à trois éléments de preuve : l’estomac changeant, la date d’accouchement changeante et la pénurie de photos de grossesse.

Beyoncé n’a pas pu donner de réponse claire sur sa date d’accouchement.

Après avoir révélé sa grossesse aux VMA 2011, Beyoncé a fait en septembre où elle a parlé de la date d’accouchement de son enfant, disant que c’était en février, la rendant enceinte de quatre mois aux VMA.

Cependant, cela est contredit par les images « Behind The Scenes » de son clip vidéo « Countdown » où elle dit qu’elle est enceinte de six mois, ce qui la rend enceinte de cinq mois aux VMA – ce qui serait également le bon moment pour la date de naissance de Blue Ivy.

Cet élément de preuve peut être facilement contesté en disant que Beyoncé essayait simplement de secouer la presse ou que ses dates étaient confuses.

Cependant, un autre élément de preuve est ce qui intrigue vraiment tout le monde.

Beyoncé a été accusée d’avoir utilisé une fausse bosse de grossesse.

Dans une interview avec les fans australiens de « Sunday Night », les fans ont pensé avoir remarqué que son baby bump se repliait pendant que la chanteuse bougeait.

Alors qu’elle entrait dans la pièce et s’asseyait sur la chaise en face de l’intervieweur, sa robe ample qui dissimulait presque complètement sa bosse de bébé, semblait s’aplatir au même endroit où beaucoup prétendaient que sa bosse de bébé aurait dû être.

Après ce moment, Internet n’était plus le même. Tout le monde pensait qu’elle ne portait qu’un coussinet ou un oreiller, déclenchant des rumeurs selon lesquelles la chanteuse pop aurait peut-être eu un bébé par l’intermédiaire d’une mère porteuse et non d’une naissance naturelle.

Les tabloïds sont devenus fous, courant toutes les rumeurs, affirmations, saisissant n’importe quelle fausse preuve qu’ils pouvaient pour essayer de délégitimer sa grossesse alors que la vérité était juste devant eux dans exactement la même vidéo.

Vous n’avez pas besoin d’un angle différent pour comprendre comment fonctionnent les vêtements.

Lorsqu’elle s’approche, vous pouvez voir la façon dont sa robe se comporte. Il est ample et probablement fait pour être un peu large au niveau du ventre car elle est enceinte et ils fabriquent des vêtements pour les femmes enceintes.

Vous pouvez voir que la robe se plie et se plie dans des espaces où ils ne touchent aucune partie de son corps, et quand elle commence le mouvement de squat pour entrer dans la chaise, la robe se penche en avant et se plie en raison d’un autre endroit où la robe est la toucher.

Sa bosse abdominale est déjà dissimulée par son mouvement, on dirait que la bosse est ce qui se plie parce que le tissu qui pend est arrondi.

Pour une raison étrange, les gens voulaient tellement que la grossesse de Beyoncé soit fausse qu’ils ont jeté toute logique par la fenêtre, oubliant que quelle que soit la vérité, ils n’ont aucune implication dans sa vie de quelque manière que ce soit.

Beyoncé n’a laissé aucune rumeur circuler sur sa deuxième grossesse.

En 2017, le premier jour du Mois de l’histoire des Noirs et après l’investiture du président Donald Trump, Beyoncé a annoncé sa deuxième grossesse avec Jay Z par le biais d’une publication Instagram d’une belle séance photo florale montrant le baby bump de la chanteuse.

Cette fois-ci, Beyoncé se préparait à avoir des jumeaux et ne voulait pas que de folles théories du complot ressortent de cette grossesse, alors elle a décidé d’être plus vocale et publique à ce sujet.

« Nous aimerions partager notre amour et notre bonheur », lit-on en légende sur Instagram. « Nous avons été bénis deux fois. Nous sommes extrêmement reconnaissants que notre famille s’agrandisse de deux, et nous vous remercions pour vos meilleurs vœux.

Elle collait un majeur à tous les théoriciens du complot qui affirmaient qu’elle avait simulé sa première grossesse, ce qui était évidemment faux.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.