Beyoncé a défendu le homard rouge en «formation», mais cela a-t-il affecté les ventes des restaurants?

Beyoncé est largement considérée comme l’une des meilleures interprètes de l’époque. Ses chansons influencent la culture depuis trois décennies maintenant et ses performances ont captivé le public du monde entier. Et bien que l’objectif principal de Beyoncé ait toujours été la musique, elle a également augmenté sa valeur nette avec d’autres entreprises. La chanteuse de «Mine» a également joué dans sa juste part de films, produits et a eu plusieurs lignes de vêtements au fil des ans.

Beyoncé

Avec tout son talent, il n’est pas étonnant que Beyoncé ait l’une des bases de fans les plus importantes et les plus intenses au monde. Appelé le Beyhive, ses fans consomment volontairement tout ce qu’elle met. Qu’ils écoutent ses chansons, regardent ses albums visuels ou achètent ses vêtements Adidas, ils sont heureux de montrer leur soutien à Queen Bey. Mais les gens ordinaires ne sont pas les seuls à avoir une obsession pour le chanteur.

Beyoncé a crié à Red Lobster dans l’une de ses chansons les plus mémorables

Souvent connue comme la «célébrité des célébrités», Beyoncé a aussi sa juste part de fans célèbres (et même royaux). Les acteurs et les chanteurs louent constamment Le roi Lion le travail de star, beaucoup d’entre eux sont complètement frappés par les étoiles s’ils ont une chance de la rencontrer. Même les célébrités qui sont énormes à part entière semblent admirer le chanteur. Par exemple, Zendaya a récemment reçu un cri d’anniversaire de la part de l’alun de Destiny’s Child et elle a tweeté qu’elle perdait la tête. Comme Beyoncé a tendance à être très privée et souvent épargnée par sa présence sur les réseaux sociaux, obtenir un cri de sa part est un gros problème pour la plupart des gens.

Mais les célébrités ne sont pas les seules à crier Beyoncé. Parfois, le Le noir est roi star criera également une marque ou une entreprise. En 2016, la chanteuse a salué le restaurant de la chaîne de fruits de mer Red Lobster dans sa chanson à succès «Formation». L’artiste a laissé entendre que lorsqu’elle a eu un grand plaisir sexuel, elle a récompensé son partenaire avec un voyage à Red Lobster. «Quand il me baise bien, j’emmène son a * ss à Red Lobster» chantait Beyoncé. Mais le cri du chanteur a-t-il eu un effet sur les affaires de Red Lobster?

La «formation» a-t-elle affecté les ventes de Red Lobster?

Bien que Red Lobster ne soit pas la seule entreprise que Beyoncé a criée dans «Formation» (elle a également fait référence à Givenchy dans la chanson), Red Lobster a vu un énorme pic dans les affaires et la reconnaissance après la sortie de la chanson. CNN Business a rapporté que Red Lobster a suivi la tendance sur Twitter pour la première fois après le cri et a reçu plus de 42 000 mentions en une heure. Red Lobster s’est joint à l’amusement et a tweeté «’Cheddar Bey Biscuits’ a une belle allure, n’est-ce pas? # Formation @ Beyonce »après la sortie de la chanson.

Et le soutien de Red Lobster ne s’est pas arrêté sur Twitter. Les gens ont également mis leur argent là où ils étaient et sont venus en masse pour soutenir l’establishment. En fait, Red Lobster a rapporté que les ventes avaient augmenté de 33% après le cri de Beyoncé par rapport à l’année précédente. De toute évidence, l’influence de Beyoncé ne connaît pas de limites. Nous sommes sûrs que d’autres restaurants espèrent qu’ils pourront un jour marquer également un cri de Queen Bey.