Beyoncé a choisi de ne pas chanter aux Grammys 2021

L’édition 2021 de la cérémonie de remise des prix Grammy Il est sur le point d’avoir lieu ce dimanche 14 mars, alors bon nombre de ses nominés auront des présentations spéciales pour l’occasion. Bien qu’il soit en tête du nombre de nominations cette année, l’un des producteurs de l’événement a noté que Beyoncé a choisi de ne faire aucune interprétation.

Lors d’une récente interview avec le Los Angeles Times, le producteur Ben Winston, qui travaille pour la première fois à la diffusion de l’événement, a confirmé que le chanteur a préféré ne faire aucune présentation lors de la cérémonie.

« C’est malheureux car elle est une grande partie de la Académie d’enregistrement», A-t-il commenté. Nous voulions absolument l’avoir sur scène. » Lorsqu’on lui a demandé si les téléspectateurs ne penseraient pas que son absence de la scène est quelque chose d’étrange en raison du fait qu’elle est l’artiste avec le plus grand nombre de nominations, Wiston a répondu que c’était probable.

Il a également parlé d’un autre artiste, dont il n’a pas mentionné le nom, qui a refusé de participer à l’événement. « Elle a dit: ‘J’ai été ignorée il y a trois ans, et je suis toujours en colère à ce sujet. » Winston Il a commenté que cette affaire ne lui était pas liée, mais que le chanteur, d’une certaine manière, y était lié.

Betoncé a neuf nominations à la cérémonie de cette année. Il s’agit notamment des catégories « Record of the Year » et « Song of the Year » by « Parade noire», Plus une nomination supplémentaire pour« Record of the Year »en raison de sa collaboration avec Megan Thee étalon dans le remix de « sauvage». Il a été rapporté que le rappeur pourrait participer avec un numéro musical pendant l’événement.

Parmi les artistes qui ont été confirmés pour se produire pendant l’événement, il y a le groupe k-pop BTS, Haim, Billie Eilish, Doja Cat, Taylor Swift, Dua Lipa, Post Malone, Chris Martn, Cardi B et beaucoup plus. Il a été confirmé que Harry stylas tiendra le numéro d’ouverture.