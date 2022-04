Beverly Hills Cop 4 va de l’avant avec le nouveau réalisateur Mark Molloy

La longue gestation Flic de Beverly Hills 4 s’est remis sur les rails après avoir perdu ses administrateurs. Dans les travaux de Netflix, la suite à venir devait être co-dirigée par Adil El Arbi et Bilall Fallah, le duo derrière la suite à succès Bad Boys for Life. Le couple a depuis quitté le projet pour travailler sur le film Batgirl pour HBO Max, laissant Flic de Beverly Hills 4 sans directeur.

Deadline rapporte que le film est maintenant de retour sur les rails avec Mark Molloy à bord pour réaliser. Ce sera le premier long métrage pour un grand studio de Molloy. Le cinéaste a précédemment réalisé une série pour le service de streaming de courte durée Quibi sur les fausses nouvelles et a été acclamé avec ses courts métrages Apple Les outsiders et Tout le truc du travail à domiciledont le dernier a été abattu par Greig Fraser, lauréat d’un Oscar.

Jerry Bruckheimer produit la suite et Eddie Murphy reprendra son rôle d’Axel Foley. Ils essaient de faire décoller Beverly Hills Cop 4 depuis des années, avec le film en développement à Paramount à un moment donné avant de passer à Netflix fin 2019. Il a été rapporté en février que le film était officiellement entré en pré-production avec Netflix reçoit un crédit d’impôt de l’État de Californie d’environ 16 millions de dollars pour tourner le film.

Netflix reste discret sur le projet, donc les détails de l’intrigue ne sont pas clairs. Il reste également à voir si d’autres stars de la franchise reviendraient en plus d’Axel Foley de Murphy. On ne sait pas non plus si Axel sera le personnage principal ou si quelqu’un de nouveau prendrait le rôle central, similaire au concept qui était à l’esprit pour une série de suites qui a été transmise par CBS en 2013. La série aurait présenté des apparitions de Murphy mais aurait joué Brandon T. Jackson dans le rôle d’Aaron Foley, le fils d’Axel.

L’année dernière, Eddie Murphy a déclaré que sa condition pour revenir était que le scénario soit parfait. Alors que le film avance avec la pré-production, il semblerait que la bonne histoire soit en place pour que Murphy revienne, quoi que cela puisse impliquer. À l’époque, Murphy a dit Desus & Méro:

« Ils ont essayé de faire un autre Flic de Beverly Hills depuis 15 ans maintenant. En ce moment, Netflix l’a, et ils essaient de développer un script. C’est ce que nous sommes censés faire ensuite. Mais, je ne fais rien tant que le script n’est pas bon. »

le Flic de Beverly Hills La franchise a été lancée avec le film original en 1984, à la suite de Murphy dans le rôle du flic de Detroit Axel Foley alors qu’il s’aventure à Beverly Hills pour poursuivre le tueur de son ami. Cela a été suivi par Flic de Beverly Hills II en 1987, cette fois après le retour d’Axel en Californie pour aider ses amis à enquêter sur la fusillade d’un officier. Le troisième volet de la trilogie, Flic de Beverly Hills IIIest arrivé en 1994 et reprend avec Axel enquêtant sur le meurtre de son supérieur dans un parc d’attractions appelé Wonderworld.









