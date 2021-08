Beverly Hills Cop 4 avance sur Netflix, Eddie Murphy reviendra dans le rôle d’Axel Foley

le flic de beverly hills 4 est l’un des près de deux douzaines de films révélés pour commencer bientôt à tourner en Californie avec Netflix allant de l’avant sur la suite de la comédie d’action. En 1984, la star de la série Eddie Murphy a fait ses débuts dans le rôle d’Axel Foley, un flic de Detroit malin qui se rend à Beverly Hills pour enquêter sur un crime. Il reviendrait pour les suites Le flic de Beverly Hills II en 1987 et Le flic de Beverly Hills III en 1994, et il a été rapporté que Murphy sera de retour en tant qu’Axel pour la quatrième fois dans le flic de beverly hills 4.

Lundi, le programme californien de crédit d’impôt pour le cinéma et la télévision a dévoilé une liste de 23 nouveaux films, dont 10 films en studio et 13 longs métrages indépendants, qui seront développés dans l’État. Cela comprend des productions à gros budget notables comme le biopic sans titre John Lennon et Yoko Ono de Jean-Marc Vallée pour Universal et le film de science-fiction de Zack Snyder Rebel Moon pour Netflix, le prochain projet de ce dernier après le succès de Armée des morts.

Le film de Jerry Bruckheimer est également prévu pour une production californienne. le flic de beverly hills 4, actuellement en développement chez Netflix. Le projet est le résultat d’un accord de licence unique entre le streamer et Paramount pour produire le redémarrage / la suite de la série. Il devrait générer environ 78 millions de dollars de dépenses admissibles en Californie au cours des 58 jours de tournage, dont une partie à San Bernardino.

« Nous sommes impatients d’accueillir ce mélange diversifié de films et de cinéastes dans le programme de crédit d’impôt », a déclaré la directrice exécutive de la California Film Commission, Colleen Bell, dans un communiqué. Au total, les films devraient générer près de 678 millions de dollars de dépenses admissibles en Californie. Neuf des 13 Indes ont des budgets de 10 millions de dollars ou moins en dépenses admissibles. Parmi les autres projets du conseil d’administration figurent celui d’Imagine Entertainment Échapper, un projet sans titre Kenya Barris avec Jonah Hill, et des projets sans titre par Aziz Ansari, Karyn Kusama et Kobi Libii.

Mauvais garçons pour la vie les barreurs Adil El Arbi et Bilall Fallah sont à bord pour co-diriger le flic de beverly hills 4, et compte tenu du succès qu’ils ont eu dans le redémarrage Mauvais garçons, le projet semble être entre de bonnes mains avec les deux à bord. Malgré tout, ils s’étaient engagés à faire le flic de beverly hills 4 avant Mauvais garçons pour la vie. L’année dernière, les cinéastes ont fait le point sur le développement de la suite, révélant que le scénario avançait rapidement et avait fière allure.

« Nous sommes toujours impliqués dans ce projet, et il y a maintenant un scénariste dessus qui va essayer d’écrire un premier brouillon, ou au moins un premier traitement avec l’histoire », a déclaré Arbi à Digital Spy. « Nous allons donc voir quelle sera la première version, mais nous sommes très excités et espérons pouvoir travailler avec une autre icône comme Eddie Murphy. Ce serait génial. »

Pendant ce temps, Murphy a récemment revisité un autre rôle classique de sa jeunesse avec la sortie de À venir 2 Amérique en mars. Tandis que Le flic de Beverly Hills III n’est pas sans critiques, de nombreux fans de la franchise de comédie d’action sont néanmoins ravis d’avoir la chance de revoir Murphy dans le rôle d’Axel Foley pour une autre enquête en Californie. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

