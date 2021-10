Cette finale de la saison 3 All-American nous a laissé des questions urgentes. Pensez-vous que Coop soit tuée de sa blessure par balle ? Qu’arrive-t-il à Layla ou Carrie lorsqu’elles voyagent ? Qui serait le vainqueur du California State Championship ? Beverly ou Crenshaw ?

Nous n’avions pas prévu que la première de la saison 4 de All American, « Survival of the Fittest », soit en mesure de répondre à la dernière question d’une manière qui la laisse ouverte au débat.

Tout au long de la saison, les deux équipes se sont battues pour la suprématie avec différents niveaux de succès, suite aux échecs malchanceux de l’épisode. Spencer a joué dans les deux équipes, remportant la bague de championnat alors qu’il était Eagle et s’efforçant d’en obtenir une en tant que Charger. Chargeur.

Le tir de Coop l’a empêché de participer au dernier match de championnat de l’État pendant la saison du secondaire, ce qui a forcé Crenshaw à concourir pour le titre par lui-même.

Ils ont été vaincus par Beverly qui a salué et cerné leur victoire, mais la manière dont la pièce a été jouée laissait entrevoir un scénario sous-jacent qui pourrait remettre en question leur victoire.

Beverly a-t-elle remporté le championnat d’État lors de la première de la saison 4 américaine?

Officiellement, il a été annoncé que les Beverly High Eagles avaient remporté le championnat de l’État. Les officiels ont déclaré que Crenshaw n’avait pas marqué le pointage requis pour tourner le match à leur avantage. Mais il était évident que ni Billy ni le reste de l’équipe ne croyaient que la décision était vraie.

Ce n’était pas le cas avec les mauvais raisins.

Les arbitres n’étaient pas certains que Chris n’avait pas marqué le touché, et ils se disputaient entre eux pendant que chaque équipe annonçait ce qu’elle pensait s’être passé. Parce qu’ils ne rejouent pas les images pendant les championnats d’État comment les arbitres parlent sur le terrain, qu’ils soient ou non certains que la décision qu’ils prennent leur appartient.

Billy est incrédule que Crenshaw n’ait pas pu marquer ce touché rejoue des images du match après le championnat du match. Il prétend que les Chargers ont triomphé malgré la décision officielle. Il est intéressant de noter que le sujet du problème a été mentionné à plusieurs reprises lors de « Survival of the Fittest », ce qui suggère la possibilité que la victoire controversée se transforme en un scénario plus large dans la saison 4.

Si cela se produit, Billy sera en désaccord avec son fils Jordan et Jordan, encore une fois à cause de son héritage et de la ligne que Billy marche en tant qu’entraîneur et père. Si Beverly contestait la victoire, cela pourrait signifier que Jordan pourrait se voir refuser un championnat et aurait pu mettre fin à sa carrière de footballeur au lycée en perdant.

Mais, si Billy refuse de contester la victoire, il compromet son intégrité et laisse tomber son équipe, leur donnant l’impression d’avoir été trompés et empêchant ses joueurs de la joie de remporter un championnat d’État.

C’est une décision difficile. Il est possible que All American puisse s’écarter de différents scénarios et il est évident que c’est la direction dans laquelle la série pourrait se diriger. Étant donné que Jordan et Billy seront en désaccord pour la deuxième fois dans l’épisode 2 de la saison 4 » I Ain’t Goin’ Out Like That », nous n’aurons peut-être pas à attendre trop longtemps avant de voir ce qui pourrait se passer.

