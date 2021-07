« Betty, la fea » : qui sont les vrais couples d’acteurs de feuilletons

« Je suis Betty la Laide » est un classique de la télévision qui a conquis le cœur de plusieurs générations. Le feuilleton colombien créé par Fernando Gaitán est devenu un phénomène international car il a été diffusé dans plus de 180 pays, doublé en 25 langues et adapté plus de 20 fois. Il a même reçu le Guinness Records en 2010.

Plus de deux décennies après sa première, la telenovela colombienne est restée en vigueur au fil du temps et continue de jouir d’une grande popularité auprès du public. Chaque diffusion de « Je suis Betty la Laide » C’est un grand succès et il est désormais disponible sur la plateforme de streaming Netflix, où il figure dans le top 10 des contenus les plus regardés sur la plateforme en Amérique latine.

Bien qu’il y ait eu beaucoup d’histoires d’amour à l’intérieur « Je suis Betty la Laide », ses acteurs et actrices ont des relations très différentes en dehors de l’écran. Ici, nous vous disons qui sont les vrais couples des protagonistes du feuilleton colombien.

« BETTY, LA FEA » : QUI SONT LES COUPLES DANS LA VRAIE VIE DES ACTEURS DE TELENOVELA

ANA MARIA OROZCO

Ana María Orozco, star de « Yo soy Betty, la fea », a récemment fêté ses 48 ans, célibataire. On sait que l’actrice colombienne a été mariée deux fois, d’abord à Julián Arango entre 1999 et 2000, puis à l’Argentin Martín Quiaglia.

L’interprète de mélodrame qui a fait le tour du monde a toujours été très réservée sur sa vie amoureuse et laisse très peu d’indices à ce sujet à ses followers sur Instagram. Après son deuxième mariage, Ana María a eu une brève cour avec l’acteur argentin Maxi Ghione, qui s’est terminée en 2015.

JORGE ENRIQUE ABELLO

Jorge Enrique Abello, qui a donné vie au coureur de jupons Armando Mendoza, a été marié à Marcela Salazar Jaramillo jusqu’en 2006. À la suite de ce mariage, sa première fille nommée Candelaria Abello Salazar est née.

En 2012, l’acteur rencontre le mannequin et architecte María Isabel Gutiérrez. Après trois ans de fréquentation, il a proposé et le mariage a eu lieu le 13 mai 2016. Le couple a deux enfants, María Matilde et Antonio Cayetano.

NATALIA RAMÍREZ

Natalia Ramírez, qui jouait Marcela Valencia, l’antagoniste de « Yo soy Betty, la fea », est mariée depuis 1999 au portoricain Ricky Díaz. On dit que Díaz a accompagné sa bien-aimée sur plusieurs enregistrements de la telenovela à succès.

LORNA CEPEDA

Lorna Cepeda, qui a joué Patricia Fernández, plus connue sous le nom de « La Peliteñida », jouit d’un amour de jeunesse dans la cinquantaine. L’actrice colombienne s’est montrée ces derniers mois avec son nouvel amour, Juan David R. Morelli, avec qui elle a passé des vacances romantiques au Mexique.

Auparavant, l’actrice colombienne a été fiancée à Eduardo Paz, entre 1990 et 2003, puis à Carlos Ramírez. Lorna Cepeda a trois enfants.

ESTEFANA GMEZ

Estefanía Gómez, qui a joué Aura María, la réceptionniste d’Ecomoda à l’écran, est célibataire. En mai 2020, on apprenait que l’actrice avait mis fin à ses fréquentations avec Josué Caballero, qui était aussi son entraîneur. Il semble que pour elle ces jours-ci, sa meilleure compagnie soit son animal de compagnie.

JULIO CÉSAR HERRERA

Julio César Herrera, le Freddy dont on se souvient et l’amour éternel d’Aura María, a l’un des mariages les plus stables de la distribution du feuilleton. Il est marié à l’actrice Aida Cristina Bossa. Le couple, qui se fréquentait depuis six ans, a célébré cette année deux décennies de mariage.

MARIO DUARTE

Mario Duarte, qui a joué Nicolás Pinzón, le meilleur ami de Betty, est en couple depuis plusieurs années avec sa collègue actrice Esmeralda Pinzón. On sait peu de choses sur sa vie de couple, tant l’acteur est très discret. Ce que l’on sait, c’est que la petite Rafaela, trois ans, est née de cet amour, qui est l’adoration du couple.

LUCES VELÁSQUEZ

Luces Velásquez, qui a donné vie à l’imprudente et adorable Berta, membre inoubliable de la vilaine caserne, est mariée depuis plus d’une décennie avec le chirurgien plasticien Jaime Lozada. Le couple a une fille prénommée Oriana.