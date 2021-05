Betty DeVille de Rugrat est ouvertement gay dans la Paramount + redémarrage

La doubleuse Natalie Morales veut que Betty soit un « phare pour les jeunes queer ».

Razmoket«Betty DeVille est ouvertement gay lors du redémarrage de Paramount +, cela a été confirmé.

Razmoket à l’origine a fonctionné de 1991 à 2004 sur Nickelodeon et était le summum du divertissement pour tous les bébés des années 90. L’émission a été redémarrée sur Paramount + et le premier épisode a fait ses débuts le 27 mai. La nouvelle série présente la voix originale avec de nouveaux acteurs, dont la mère de Phil et Lil, Betty.

Betty était mariée à Howard DeVille et elle était une icône féministe, des jambières à bascule, des bandeaux de sueur et des pulls avec le signe du sexe dessus. Betty est exprimée par Natalie Morales, qui est queer et utilise à la fois les pronoms elle / elle et eux / eux, en remplacement de l’acteur Kath Soucie.

Betty DeVille de Rugrat est ouvertement gay lors du redémarrage de Paramount +. Image: Paramount +

L’acteur vocal original de Didi Pickles, Melanie Chartoff, avait déjà laissé entendre que le redémarrage mettrait en vedette un personnage lesbien, mais n’a pas confirmé qui le serait.

Dans une interview avec le AV Club, Natalie a confirmé que Betty est membre de la communauté LGBTQ +. Elle a dit: « Quiconque a regardé l’émission originale peut avoir eu une idée que Betty était membre de la mafia de l’alphabet. »

« Betty est une mère célibataire avec sa propre entreprise qui a des jumeaux et qui a encore le temps de passer du temps avec ses amis et sa communauté, et je pense que c’est tellement génial parce que des exemples de vie heureuse et saine en tant que personne queer est juste un tel phare pour les jeunes queer qui n’en ont peut-être pas d’exemples. »

Natalie a ajouté: « Betty est un personnage de dessin animé fictif, mais même les dessins animés ont été extrêmement influents pour moi en tant qu’enfant et si j’avais regardé Razmoket et j’ai vu Betty parler avec désinvolture de son ex-petite amie, je pense qu’au moins une partie de moi aurait eu l’impression que les choses pourraient bien se passer dans le futur. «

Naturellement, Razmoket les fans sont heureux que Betty soit maintenant sortie du placard.

Regarder nouveau #Rugrats au @paramountplus et Betty vient de dire qu’elle avait une ex petite amie. Je savais qu’elle n’était pas à 100% hétéro! Après des années à s’interroger, c’est confirmé! – Le Ginja Ninja (@gingerfolklife) 27 mai 2021

Si vous étiez curieux de savoir pourquoi Betty semblait être célibataire et sans Howard dans le redémarrage des Razmoket, c’est parce qu’elle est confirmée comme étant ouvertement gay lors du redémarrage annoncé par The AV Club. Je ne sais pas pour vous, mais en tant que personne qui a regardé Betty dans l’original, cela a du sens. pic.twitter.com/lRJQhIrQ63 – TRAFON (s Backup Account) (@RiseFallNickBck) 26 mai 2021

Que pensez-vous du Razmoket redémarrer? Tweetez-nous @popbuzz et faites-nous savoir!

