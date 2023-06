Betty à NY : ce qu’Elyfer Torres a appris du feuilleton Telemundo

torres d’elyferactrice de « Betty à New York »il a reçu un SMS du directeur des talents de Telemundo pour lui dire qu’il avait des nouvelles pour lui et lui demander de faire ses valises, ce qui lui a fait penser à « un milliard de choses ».

« Il y a à peine quelques semaines, j’ai dû dire non à un projet de réalité, alors j’ai pensé que cela avait quelque chose à voir avec ça », révèle à People en Español. Sa surprise a été grande lorsqu’il a appris que « Betty in NY » revenait aux heures de grande écoute de Telemundo.

Elyfer Torres donne vie à « Betty » dans la dernière édition du roman (Photo : Telemundo)

L’APPRENTISSAGE D’ELYFER TORRES AVEC LA TELENOVELA « BETTY EN NY »

Torres a souligné l’émotion que cette nouvelle signifiait et ce qu’il a appris grâce à « Betty in NY », qu’il considère comme son projet le plus aimé.

« Après, ils m’ont annoncé la nouvelle au téléphone et ça m’a fait très plaisir », assure-t-il. « Betty est le projet le plus aimé que j’ai eu à ce jour dans ma carrière en raison de nombreuses connotations importantes qu’il a pour moi : c’était mon premier rôle principal, j’ai beaucoup grandi en tant que personne et en tant qu’actrice… »indique.

« Betty est venue me voir à un moment de ma vie où je pensais que je n’étais pas jolie. Aujourd’hui, je me rends compte que la beauté n’existe pas, qu’elle n’est qu’une construction sociale et nous enchaîne à être quelqu’un que nous ne sommes pas. Mais à ce moment de ma vie, je me sentais moche, je sentais plutôt que je n’entrais pas dans les normes et que je n’étais pas assez. »ajouter.

LES ANECDOTES QUE LE SUCCÈS DE « BETTY EN NY » A LAISSÉ À ELYFER TORRES

De son côté, Torres a révélé avoir été prise de court par le contrecoup causé par sa participation à « Betty in NY », qui l’a fait passer très rapidement de l’anonymat à la popularité.

« La chose la plus folle qui m’est arrivée a été la première fois que je suis allé chez Walmart depuis qu’il était passé à l’antenne et que tous les caissiers ont arrêté leurs activités pour prendre une photo avec moi. Jamais de ma vie quelqu’un n’avait voulu prendre une photo avec moi et c’était tout en même temps, donc ça m’a donné beaucoup d’émotion. Et en plus, elle était seule. Ce jour-là, je suis rentré à la maison et j’ai pleuré. Je pense que la chose la plus folle qui me soit arrivée a été ce sentiment constant de gratitude et de pleurs de savoir que mon rêve se réalisait, de pouvoir donner vie à un personnage et de pouvoir agir tous les jours. »il a déclaré.

De son côté, Elyfer Torres a souligné que le personnage ouvrait une porte à ses rêves et lui donnait l’opportunité d’incarner d’autres personnages pour confirmer qu’il s’agit de la plus grande passion de sa vie.