Bettlejuice 2 soutenu par la star originale Geena Davis

Geena Davis, lauréate d’un Oscar, aimerait revenir pour Jus de scarabée 2. L’actrice a révélé à PEOPLE qu’il « aimerait bien sûr revisiter » les délices et les terreurs du Netherworld après toutes ces années, avec Davis apparemment à bord pour les suites héritées de tous les films dans lesquels elle a joué. elle est occupée depuis un certain temps.





« Je veux jouer à nouveau tous les personnages que j’ai joués. »

Bien qu’il ne fasse aucun doute que ceux qui aimeraient voir des suites héritées comme Le long baiser bonne nuit et Les filles de la Terre sont faciles, Jus de scarabée 2 est quelque chose que les fans crient depuis un certain temps. Sorti il ​​y a très, très longtemps, avant 1988, et réalisé par Tim Burton, le premier Jus de coléoptère fait découvrir au public Homme chauve-souris la star Michael Keaton dans le rôle de Betelgeuse, prononcé Beetlejuice, une goule et un bio-exorciste indépendant.

Notre histoire commence lorsque le couple nouvellement décédé, Geena Davis et Alec Baldwin en tant que Barbara et Adam Maitland respectivement, contacte Beetlejuice et le fait venir du Netherworld afin d’effrayer les nouveaux habitants de leur ancienne maison – une maison qu’ils hantent actuellement. Bien sûr, le personnage de Geena Davis étant un fantôme, l’actrice a prévu un problème avec son retour potentiel.

« J’ai l’impression que les fantômes ne vieillissent pas. Comment expliqueraient-ils qu’ils sont plus vieux ? »

Bien que cela présente un problème potentiel (même si certains effets de vieillissement simples pourraient peut-être être utilisés), est-ce que quelqu’un s’en soucierait vraiment s’il a vieilli ? Les fans seraient sûrement trop excités de voir Beetlejuice prendre vie pour le remarquer. Jus de coléoptère a été un succès critique et commercial à sa sortie et est depuis devenu l’une des sorties préférées du répertoire gothique de Burton.





Jus de scarabée 2 est actuellement entre les mains de la société de production de Brad Pitt

Warner Bros.

Une suite à Jus de coléoptère est sur les cartes depuis un certain temps, Burton commençant à travailler sur un suivi dès 1990 avec Beetlejuice devient hawaïen. Le projet a depuis fait l’objet de multiples arrêts de démarrage, avec Jus de scarabée 2 actuellement entre les mains de l’icône hollywoodienne Brad Pitt et de sa société de production Plan B Entertainment.

Repots ont récemment déclaré que Pitt était aussi impatient de voir Jus de scarabée 2 comme tout le monde, avec la suite annoncée comme étant en production en février. Bien que peu de choses aient été révélées depuis, il a été affirmé que Michael Keaton et Winona Ryder reprendraient leurs rôles de Betelgeuse et Lydia Deetz, la photographie principale devant commencer cette année.

Johnny Depp, collaborateur de longue date de Tim Burton, aurait également joué un rôle dans Jus de scarabée 2bien que les détails de ce que serait ce rôle soient gardés secrets pour le moment.

Pour l’instant, Tim Burton est très occupé à apporter sa version de La famille Addams à la vie sur Netflix avec la suite de la série, Mercredi. Avec Jenna Ortega en tant que personnage principal, avec Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Fred Armisen et Gwendoline Christie, Mercredi suit le membre bien-aimé de la famille Addams, Wednesday Addams, explorant ses années en tant qu’élève du secondaire à la Nevermore Academy.

Mercredi devrait être diffusé sur Netflix le 23 novembre 2022.