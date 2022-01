BetterWay : technologie durable avec le nouveau logo SATURN

Le label « BetterWay » marque des produits particulièrement durables chez SATURN. Nous avons sélectionné pour vous des produits recommandés dans différentes catégories avec le logo de durabilité. Pour plus de protection de l’environnement et du climat, nous avons le choix entre : lave-linge, lave-vaisselle, moniteur de jeu, clavier et sèche-linge.

BetterWay : suivez la voie vers plus de durabilité avec SATURN La durabilité et la protection de l’environnement nous concernent tous. SATURN s’engage également pour un mode de vie conscient et équitable. Vous trouverez ici des conseils et astuces pour économiser l’énergie, la technologie de réparation et de recyclage ainsi que des informations sur les produits durables avec le logo BetterWay : https://www.saturn.de/de/specials/nachhaltigkeit

Lave-linge : Bauknecht B8 W846WB





Photo : © Bauknecht 2022



Le Bauknecht B8 W846WB est l’un machine à laver très efficace et silencieuse jusqu’à huit kilogrammes de linge. La classification de la machine dans la classe A de l’étiquette énergétique de l’UE confirme l’utilisation économique de l’électricité et de l’eau. Ça ne va pas mieux que ça. Selon le fabricant, il peut économiser jusqu’à 59 % d’eau et 65 % d’électricité à l’aide d’une pompe de recirculation. La machine à laver Bauknecht n’a besoin que de la quantité d’eau nécessaire pour une charge de lavage.

Et ce n’est pas tout : grâce à un système de dosage automatique, la machine consomme par cycle de lavage jusqu’à 30 % de détergent en moins. Le moteur dit à entraînement direct permet un fonctionnement silencieux à toute heure du jour ou de la nuit. Même pendant la phase d’essorage, le « Programme extra silencieux » reste en dessous de 60 décibels. Les machines à laver émettent normalement entre 70 et 80 décibels lors de l’essorage.

Le programme « Steam Refresh » rafraîchit les vêtements en 20 minutes sans les laver. C’est suffisant pour se débarrasser des mauvaises odeurs et il y a moins de plis. Il existe également une grande variété de fonctions : 26 programmes et sept options supplémentaires garantir un linge propre, quels que soient les textiles dans la machine. Les programmes incluent « anti-taches », « anti-allergie », « laine » et « délicat ». Les utilisateurs n’ont qu’à se passer d’une application pour smartphone.

Le Bauknecht B8 W846WB est pris en charge par la plate-forme Internet EcoTopTen des Öko-Institut conseillé. « Les machines à laver récompensées par EcoTopTen sont des produits écologiques de qualité supérieure : elles sont économes en énergie et économes en eau et disposent d’une fonction de chargement automatique », indique le document de critères pour les machines à laver recommandées.

Lave-vaisselle : Miele G 7100 SCU





Photo : © Miele 2022



Le Miele G 7100 SCU lave votre vaisselle économiquement, soigneusement et silencieusement. Le dispositif partiellement intégrable est l’un des rares lave-vaisselle de la classe d’efficacité C. La vaisselle normalement sale est à nouveau propre en seulement 58 minutes grâce au programme court QuickPowerWash. La consommation d’eau par cycle de fonctionnement n’est que de 8,9 litres, dans le programme automatique, même 6,5 litres suffisent. Et avec une valeur de 43 décibels, faire la vaisselle est particulièrement silencieux.

Grâce à EcoFeedback, vous connaîtrez la consommation d’eau et d’électricité prévue avant même le cycle de lavage. la détection automatique de la charge ajuste la consommation d’eau à la quantité de vaisselle. Et grâce à un raccordement à l’eau chaude, vous pouvez économiser jusqu’à 50 % d’électricité par rapport à une machine sans un tel raccordement.

Il est très pratique à utiliser. Alors le sèche-vaisselle s’ouvre automatiquement à la fin du programme de lavage et la vaisselle est séchée. La porte est également très facile à ouvrir et à fermer manuellement et reste en place. Parmi les programmes de rinçage de « Fine » à « IntenseZone », il devrait y avoir quelque chose qui convienne à chaque cas.

Le Miele G 7100 SCU est pris en charge par la plate-forme Internet EcoTopTen des Öko-Institut conseillé. Les critères stipulent : L’Öko-Institut a décidé de recommander des appareils qui, outre les exigences en matière de consommation d’énergie et d’eau, sont avant tout silencieux et disposent d’un système de protection de l’eau de haute qualité, pour lesquels le fabricant assume la responsabilité pour la durée de vie de l’appareil, en cas de dommage. »

Moniteur de jeu : HP Omen 25





Image : © HP 2022



Le moniteur de jeu HP Omen 25 s’appuie sur une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 144 Hertz. grâce à FreeSync Premium la sortie d’image de la carte graphique AMD est synchronisée avec l’affichage du moniteur, ce qui signifie un jeu fluide sans déchirures d’image. De plus, le moniteur atteint une bonne luminosité de 400 nits et est également équipé pour les pièces plus lumineuses. Le panneau TN signifie un temps de réponse extrêmement rapide, mais avec des compromis en termes de contraste et de reproduction des couleurs.

Le Global Electronics Council a décerné au moniteur EPEAT Silver. Cela signifie qu’il répond à tous les critères EPEAT nécessaires dans cette catégorie de produits, tels qu’une proportion prescrite de matériaux recyclés, des spécifications pour le démontage, la recyclabilité et la réparabilité, et la transparence sur l’utilisation de matériaux de conflit. en outre le moniteur obtient des scores dans d’autres critères facultatifs comme avec un cycle de vie durable, une faible empreinte carbone et le fabricant HP obtient le score optionnel complet pour la performance environnementale de l’entreprise.

Clavier : Cherry KC 1000





Image : © Cerise 2022



Le Cherry KC 1000 est l’un clavier pas cher et fonctionnel pour le poste de travail avec les touches à membrane classiques. Il y a un pavé numérique, quatre touches de raccourci pour la calculatrice, le navigateur de messagerie et le mode veille, et trois voyants d’état éclairés. Le clavier fonctionne simplement via plug & play via le port USB. Le Cherry KC 1000 a reçu le label écologique Blue Angel, ce qui signifie une faible consommation d’énergie, une durabilité et une conception respectueuse du recyclage.

Sèche-linge : d’accord. OTD 7312 A2





Photo : © OK. 2022



Le OK. OTD 7312 A2 est un sèche-linge à pompe à chaleur à chargement frontal. Il répond aux critères EcoTopTen de l’Öko-Institut pour les sèche-linge, il appartient donc à la Classe d’efficacité énergétique A++, a un contrôle de l’humidité et une bonne efficacité de condensation. La capacité est de 7 kilogrammes et l’appareil propose 15 programmes, dont le coton, le délicat, les vêtements pour bébé, le sport et le rapide. Une protection contre les plis est également à bord.