Better Call Saul : voici à quoi ressemblerait Saul Goodman animé par Pixar

Après ses débuts en 2015, la série mettant en vedette Bob Odenkirk touche à sa fin, qui commencera à être diffusée le mois prochain.

©IMDBLa série reviendra le 11 juillet.

En juin 2018, Les Indestructibles 2 est sorti de la main de Pixar aux chambres. Nominé pour oscar meilleur film d’animation, il n’a pas été aussi bien accueilli par la critique que le premier mais il a très bien marché au box-office : avec un budget de 200 millions de dollars, le film réalisé par Brad Bird a réussi à lever plus de 1 245 millions de dollars dans le monde. Presque le double de ce que le long métrage original avait réalisé 14 ans plus tôt.

Dans les indestructibles 2, Hélène est celle qui mène l’action du monde des super-héros lorsqu’elle est recrutée, tandis que Bob doit rester à la maison pour s’occuper d’un petit bébé qui est sur le point de découvrir ses pouvoirs. Dans cette production, il y avait un personnage joué par le très Bob Odenkerklorsque Tu ferais mieux d’appeler Saul Il n’était pas encore aussi populaire qu’il l’est aujourd’hui.

Odenkirk a donné vie à dévorer winstonle PDG de Devtech, une société de télécommunications dont le méchant du film de Pixar, le kidnappeur d’écran. Ce personnage a été relancé cette semaine sur les réseaux sociaux après que l’utilisateur de Gazouillement @216_TheOne aurait écrit: « Saul Goodman animé ». Le poste de Twitter avait plus de 66 000 aime et jusqu’à près de 3 000 retweets parmi tous les utilisateurs pour la grande ressemblance entre l’acteur et son personnage animé, qui semble avoir été une grande inspiration pour les concepteurs de ce film de Pixar.

+Qui est Winston Deavor

Comme dit, le personnage que vous Bob Odenkerk lui a donné la voix en 2018 est l’un des deux propriétaires de Devtech : dévorer winston. Il dirige l’entreprise avec sa soeur evelyn dévorerqui a la particularité d’être un génie et, spoiler alert, est celui que l’on verra plus tard comme le méchant principal de l’histoire, comme l’économiseur d’écran. Contrairement à sa sœur, Winston Il se bat pour le bien des super-héros (au-delà du fait que ses manières ne sont pas les meilleures).

D’un point de vue juridique, l’idée de dévorer winston est de faire en sorte que l’image des super-héros soit positive dans le public et que, de cette manière, ils soient à nouveau légalisés par le gouvernement. Quand on parle de son personnage, Odenrkirk reconnu qu’il peut « avoir l’air d’un méchant » quand vous le rencontrez pour la première fois. Bien sûr, il n’est pas aussi méchant que sa sœur. Souhaitez-vous voir une version de Tu ferais mieux d’appeler Saul animé par Pixar ?

