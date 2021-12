Better Call Saul : Tout ce que nous savons sur la saison 6 sur Netflix

in

UNE Succès d’une telle ampleur ne devrait pas se terminer si rapidement. Ou du moins c’est ainsi que les créateurs de Breaking Bad quand les chiffres de cette série sont devenus impossibles à calculer avec tant de fans à travers le monde. En ce sens, le retombées Tu ferais mieux d’appeler Saul -disponible en Netflix– qui a renouvelé pour un sixième saison et qu’il sera lancé très prochainement. C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le prochain épisode!

Protagonisée par Bob Odenkirk, la fiction se déroule dans le même univers dans lequel ils ont brillé Bryan Cranston comme Walter White et Aaron Paul dans la peau de Jesse Pinkman. Cette série très réussie qui a diffusé son premier chapitre en 2008, a été reprise par ce spin-off qui suit l’avocat Jimmy McGill et sa transformation en Saul bonhomme, le conseiller des trafiquants de drogue et des criminels.

Bien qu’il n’ait pas réussi à devenir un phénomène comme il l’a fait Breaking Bad, Ce n’était pas mal du tout : les critiques spécialisés l’ont félicitée à plusieurs reprises et ont remporté des dizaines de prix, dont 23 Primetime Emmy Awards. C’est ainsi que les cinq saisons ont été construites prêtes à être appréciées dans le géant du streaming et celle qui arrivera très bientôt. C’est que, bien qu’il n’y ait pas de date de sortie confirmée, il devrait arriver sur Netflix à début 2022.

Ce sera le la saison dernière à partir de Tu ferais mieux d’appeler Saul et aura un total de 13 chapitres qui auront leur émission dans deux lots différent, une coutume de plus en plus courante dans le monde des séries. Il convient de rappeler que la date de sortie était prévue il y a quelque temps, mais un s’effondrer sur le plateau De la part du protagoniste, cela l’a conduit à être hospitalisé pendant une période qui ne lui a pas permis de reprendre les enregistrements.

De même, la production de la série a annoncé que dans ce nouvel opus, nous verrons deux acteurs qui reviendront pour reprendre leurs rôles qui, soit dit en passant, sont très pertinents pour le développement de l’intrigue. Ils ne seront rien de moins que Leonel et Marco Salamanque – connus sous le nom de Cousins ​​​​- qui sont apparus pour la première fois dans le drame policier créé par Vince Gilligan.

