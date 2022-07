Better Call Saul : tous les personnages décédés dans la série

AMC

Ce mardi arrivera sur Netflix le premier des six derniers épisodes du spin-off de Breaking Bad. Nous passons en revue les décès les plus importants de l’histoire.

©IMDBLa série reviendra sur AMC lundi et sur Netflix mardi.

Comme c’est souvent le cas avec ce genre d’histoires, une fois que la vague de morts commence, elle ne s’arrête pas. Jusqu’au moment, Tu ferais mieux d’appeler Saul porte un total d’environ 60 personnages qui ont perdu la vie au cours des six saisons diffusées entre AMC et Netflix. Il est clair qu’ils n’étaient pas tous également violents et que, encore moins, ils avaient la même pertinence pour l’histoire. Pour cette raison, nous passons en revue quels ont été les décès les plus pertinents de l’histoire mettant en vedette Bob Odenkerk.

+ Top 9 des tueries de Better Call Saul

8 – Troy Hoffman et Jack Fensky

Ils étaient chargés de pousser Mike Ehrmantraut à la vie que nous l’avons connu. Hoffmann et Fensky étaient les policiers corrompus qui ont essayé de mettre Matt Ehrmantraut, le fils de Mike, dans leurs actes illégaux et a fini par le tuer pour ne pas vouloir collaborer. Pour cela, Mike il s’est vengé et les a tués tous les deux.

7 – Ruth McGill

La mère de Saul et Chuck McGill Il est décédé de causes naturelles à l’hôpital. ça m’a aidé à en savoir un peu plus Mandrin et réalisant qu’il n’était pas aussi bon qu’il le paraissait, après ne pas lui avoir révélé que ses derniers mots avaient consisté à poser des questions sur lui.

6 – Chuck McGill

Après avoir été complètement confronté à son frère, le pire est venu. Jimmy McGill a fait l’impossible pour se moquer de lui et l’a fait virer de sa propre entreprise, hmmm. Pour cela, Mandrin Il a décidé de se suicider en incendiant sa maison.

5 – Arthur Colon

La première grande mort avec style Breaking Bad. Après avoir trahi Gustavo Fringa été tué par le propriétaire de Les frères poulets avec un sac en plastique qui l’a étouffé.

4-Werner Ziegler

La personne responsable de la construction du laboratoire qui Breaking Bad nous avons vu l’utilisation Walter White et Jesse Pinkman quand ils travaillaient pour Gustavo Fring. Après avoir menacé de renoncer à la construction de l’établissement, il est assassiné par Mike Ehrmantraut sous les ordres de la frange.

3 – Matthieu Ramos

Un autre grand symbole de ce que Breaking Bad Oui Tu ferais mieux d’appeler Saul ils peuvent faire. a été poignardé par Lalo Salamanquequ’il en avait besoin pour utiliser son corps et pouvoir simuler sa mort.

2 – Nacho Varga

Après avoir voulu s’effacer et être complètement acculé par Gustavo Fringa décidé de se suicider sous la promesse que son père et sa famille seraient protégés et ne seraient pas attaqués par le cartel.

1 – Howard Hamlin

Au cours de sa saison la plus occupée, il a été tué par Lalo Salamanque pour s’être trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, quand il est allé affronter Saul Goodman et Kim Wexler.

