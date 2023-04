Better Call Saul Stars réagit alors que la saison finale arrive enfin sur Netflix

La dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul est maintenant en streaming sur Netflix. Alors que la sixième et dernière saison était diffusée depuis longtemps sur la plateforme dans d’autres parties du monde, les abonnés aux États-Unis et au Canada n’avaient eu accès aux derniers épisodes que le 18 avril. montrent en direct et attendent depuis de se gaver de tous les épisodes à la fois à leur arrivée sur Netflix, faisant de la date un motif de célébration que même certaines stars de la série reconnaissent en ligne.





« Bien sûr, nous sommes heureux… La saison 6 est maintenant lancée [Netflix] », tweete l’acteur Howard Hamlin Patrick Fabieny compris une image de lui-même souriant aux côtés de Tony Dalton (Lalo Salamanca).

Une autre image a été partagée sur Twitter par Michel Mando, qui a joué le favori des fans Ignacio « Nacho » Varga. Sur la photo, on peut voir Mando danser avec Rhea Seehorn (Kim Wexler). Il ajoute une légende qui célèbre de la même manière l’arrivée de l’émission aux États-Unis sur Netflix.

« Un souffle du passé! Pourquoi Rhea et moi sommes-nous les deux seuls à danser? Parce que nous connaissons la dernière saison 6 de Tu ferais mieux d’appeler Saul est maintenant disponible aux États-Unis et au Canada sur Netflix », lit-on dans le tweet.

Peter Diseth, qui a joué l’avocat Bill Oakley tout au long de la série, a publié une image de lui-même de la dernière saison. Utilisant une photo de Bill traversant un avion pour se rendre à son siège, Diseth a plaisanté : « Excusez-moi, excusez-moi ! Je dois aller sur Netflix, car la saison 6 de Tu ferais mieux d’appeler Saul vient de tomber ! Excusez-moi! »





Better Call Saul conclut l’histoire de Breaking Bad

Télévision Sony Pictures

Nous n’entrerons pas dans le territoire des spoilers ici pour les fans qui attendaient aujourd’hui avant de regarder la dernière saison. Ce que l’on peut dire, c’est que la série met fin à la Breaking Bad franchise, du moins pour le moment. Les créateurs de l’émission, Vince Gilligan et Peter Gould, sont passés à travailler sur d’autres projets sans nouvelles émissions en préparation dans ce monde. Mais cela ne signifie pas que les collaborations prendront fin, car Rhea Seehorn jouera dans la prochaine série de science-fiction de Gilligan en développement sur Apple TV+. Pendant ce temps, Bob Odenkirk est resté à AMC en tant que star de la nouvelle série Chanceux Hankqui vient d’être créée le mois dernier avec de bonnes critiques.

Découvrez ce qui arrive à Saul Goodman and Co. en binging la dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saulmaintenant sur Netflix.