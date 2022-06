Better Call Saul Star Rhea Seehorn dit que les derniers épisodes sont « profondément émouvants »

Cela ne ressemble pas à Tu ferais mieux d’appeler Saul aura la plus heureuse des fins, mais les acteurs et l’équipe ont assuré aux fans que les gens seraient satisfaits de la finale. À l’heure actuelle, la série est actuellement en pause de mi-saison alors que les fans attendent que les six derniers épisodes commencent à être diffusés en juillet. La pause est survenue à un moment charnière de la série, interrompue par un cliffhanger tendu qui rend les téléspectateurs incroyablement impatients de voir ce qui se passera ensuite.

L’attente en vaudra la peine, selon la star de la série Rhéa Seehorn. Depuis la première saison, Seehorn a brillé en tant que personnage préféré des fans, Kim Wexler, partenaire de Jimmy à travers vents et marées. Parce qu’elle n’est pas présente dans Breaking Bad, elle est l’un des rares personnages à avoir un destin encore totalement inconnu des fans. Compte tenu des événements du dernier épisode, de nombreux fans pensent que la mort de Kim est imminente. D’autres pensent qu’elle appellera un certain réparateur d’aspirateurs pour sortir de la ville en toute sécurité et commencer une nouvelle vie ailleurs. Ou peut-être est-ce quelque chose auquel personne ne s’attend.

En tout cas, Seehorn dit dans une nouvelle interview avec le New York Post que les fans seront satisfaits de ce que les écrivains ont en réserve. Elle ne peut évidemment rien spoiler mais note qu’il serait vraiment difficile d’expliquer en quelques mots les événements des prochains épisodes. Comme le dit Seehorn, c’est un déroulement « très psychologique » des événements qui laissera clairement les fans réfléchir, et même elle se retrouve à penser à ce qui se passe des mois après le tournage des épisodes.

« Il n’y a pas de moyen facile d’expliquer [what happens] et je ne veux pas dire juste parce que je ne peux rien gâcher. C’est un peu comme jouer au jeu Taboo. C’est comme s’il y avait 30 mots sur la carte et que vous essayez de faire une phrase. Je n’ai jamais vu quelque chose d’aussi complexe, dense et très réfléchi mais aussi très excitant. [Showrunner] Peter Gould a trié très soigneusement les jalons complexes qui doivent être atteints et les choses auxquelles il faut répondre… il ne s’agit pas seulement de relier les points. C’est beaucoup plus réfléchi. J’ai été hypnotisé par la façon dont ils ont insisté pour être complètement fidèles aux personnages et avancer [the story] vers l’avant. C’est profondément émouvant, plein de suspense, terrifiant, dévastateur et très psychologique. Je réfléchis encore à ce qui se passera dans ces prochains épisodes.

Les fans peuvent également attraper Rhea Seehorn au Cooper’s Bar

AMC

Rhea Seehorn peut être vue dans un rôle différent dans la série comique courte Barre de tonnelier. La série est disponible sur AMC.com ainsi que sur la chaîne YouTube d’AMC et a été créée par Seehorn, Lou Mustillo, David Conolly, Hannah Davis-Law et Nick Morton. Il suit Seehorn en tant que cadre de Tinseltown qui arrive dans un bar coloré avec l’intention d’utiliser l’emplacement pour tourner un pilote de style Cheers avec Amy Schumer.

Quant à Kim Wexler, les fans peuvent voir ce qui se passe ensuite quand Tu ferais mieux d’appeler Saul revient sur AMC et AMC+ le 11 juillet.