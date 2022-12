Better Call Saul Star réagit à la théorie sur l’avenir de Jimmy : « Je pense que c’est ce qui se passe »

La finale de la série de Tu ferais mieux d’appeler Saul a mis un terme à l’histoire de Saul Goodman, alors que Jimmy McGill (Bob Odenkerk) a dit adieu à son infâme alter ego. En mettant derrière lui la manière complice de Saul de redevenir lui-même, Jimmy s’est débarrassé de ses démons, mais cela a coûté très cher. Reconnaître ces nombreux méfaits criminels a entraîné une longue peine de prison fédérale pour Jimmy qui le verrait passer les 86 prochaines années derrière les barreaux.





Dans les derniers instants de l’émission, Kim Wexler ( Rhea Seehorn ) quitte la prison après s’être fait passer pour l’avocat de Jimmy pour le retrouver une fois de plus. On ne sait pas si Kim continuera à voir Jimmy après cette journée, ou si cette rencontre était sa façon de lui dire au revoir, tant l’avenir est laissé par les scénaristes ambigus. Cela, bien sûr, ouvre la porte aux fans pour proposer des théories sur ce qui se passera ensuite avec ces personnages bien-aimés.

Dans une nouvelle interview pour Empire Magazine (par ScreenRant), Odenkirk a été présenté avec la théorie selon laquelle les prouesses juridiques de Jimmy associées à sa bonne conduite en prison lui permettront d’obtenir une réduction de peine. Mieux encore pour lui, il est théorisé que Kim serait là à l’attendre à l’extérieur. Odenkirk dit qu’il est d’accord avec cette théorie, estimant que c’est ce qui va arriver à ces personnages. En tout cas, l’acteur estime que Jimmy est très bien dans sa peau même s’il doit rester en prison.

« Je suis absolument d’accord avec vous. Je pense que c’est ce qui se passe. Et d’une manière étrange, il devrait considérer cela comme une relation très satisfaisante à avoir eue dans sa vie. Il a échangé sa liberté contre la tranquillité d’esprit et la paix de l’esprit. » cœur, et je pense que c’est un commerce équitable, c’est sûr. »





Jimmy reverra-t-il Kim ?

Il est possible qu’une suite de l’histoire se produise à un moment donné dans le futur, et cela pourrait fournir plus de réponses sur ce qu’il advient de Jimmy McGill et Kim Wexler. À l’heure actuelle, aucune autre retombée n’est en préparation pour le Breaking Bad franchise, mais cela ne signifie pas que Vince Gilligan et Peter Gould ne pourraient pas un jour s’aventurer sur cette voie. Après tout, on présumait que l’histoire de Breaking Bad était terminée lorsque la série s’est terminée en 2013, mais Aaron Paul et d’autres stars de la série sont revenus en 2019 pour le film de suivi de Netflix El Camino : une histoire de rupture. C’est tout à fait possible un Tu ferais mieux d’appeler Saul le film pourrait un jour arriver aussi.

Pour l’instant, les stars de la série passent à autre chose. Odenkirk reste à AMC en tant que star de la prochaine série dramatique Homme hétéro. Il devrait également revenir pour une suite au film d’action Personne. Pendant ce temps, Seehorn fera équipe avec Gilligan pour une série de science-fiction sans titre en préparation sur Apple TV +. Le spectacle est déjà repris depuis deux saisons.