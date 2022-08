Better Call Saul Showrunner révèle une fin alternative envisagée pour la finale de la série

AVERTISSEMENT: Il y a des SPOILERS MAJEURS dans cette histoire pour la finale de la série Better Call Saul.

Après six saisons, Tu ferais mieux d’appeler Saul est arrivé à sa conclusion sur AMC lundi soir. Les téléspectateurs peuvent avoir des opinions différentes sur la fin, qui était à bien des égards définitive tout en restant suffisamment ambiguë pour que les fans se demandent ce qui pourrait arriver ensuite pour le Breaking Bad personnages bien-aimés de spin-off. Jimmy McGill (Bob Odenkirk) a récupéré son âme et renoué avec l’amour de sa vie, Kim Wexler (Rhea Seehorn), offrant une lueur d’espoir dans une situation autrement terrible.

Un autre plan envisagé pour la finale aurait permis à l’épisode de se terminer sur une note beaucoup plus sombre, mais c’était peut-être un peu trop sombre. Dans une nouvelle interview avec TVLine, co-créateur et showrunner de la série Pierre Gould partagé quel était le plan initial pour la fin de la finale. Comme l’explique Gould, l’épisode se serait quand même terminé avec Jimmy derrière les barreaux, mais dans des circonstances différentes. Il aurait d’abord retrouvé Kim avant d’aller en prison avec le dernier plan montrant Jimmy assis seul dans une cellule, mais ensuite l’idée est venue de terminer la série avec le couple ensemble, même des côtés opposés des portes.

« (Ils se sont rencontrés) à Albuquerque avant d’aller en prison, et la dernière scène était lui en prison tout seul, pensant. Et j’ai beaucoup aimé ça, mais ça semblait un peu froid. Je pense qu’en fin de compte, nous avions tous envie de finir avec eux deux, c’était la voie la plus forte à suivre. (Jimmy) avait peur de ce qui allait lui arriver en prison, et c’était beaucoup à cause de la peur. C’est une scène très différente… Il s’agit principalement d’une connexion mélancolique.

En ce qui concerne le choix du dernier coup de Jimmy et Kim, Gould a ajouté qu’il était « sur la bulle » sur ce qu’il fallait inclure, comme le moment émouvant avec Jimmy tirant des pistolets sur Kim comme au bon vieux temps. Regarder différentes coupes de la fin était ce qu’il a fallu à Gould pour réaliser quelle version des événements constituait la conclusion parfaite.

« Il y avait une version qui n’avait pas ça, qui se terminait par le fait qu’ils fumaient tous les deux, et j’ai fait des allers-retours là-dessus pendant un moment. Puis finalement, après les avoir regardés tous les deux, j’ai eu l’impression que c’était bien, et c’était plus honnête de finir avec eux deux séparés plutôt que tous les deux ensemble.

Peter Gould a également partagé comment l’une des fins envisagées pour 2019 El Camino: un film Breaking Bad ressemblait beaucoup à ce qui s’est passé dans Tu ferais mieux d’appeler Saul final. Vraisemblablement, cette fin prévue aurait vu Jesse Pinkman (Aaron Paul) se retrouver en prison, peut-être après avoir fourni une confession complète de tous ses crimes. Lorsque Gould a entendu parler de ce plan potentiel pour Le Caminoil s’est rendu compte que ce serait une meilleure fin pour Tu ferais mieux d’appeler Saulet il a « doucement guidé » Vince Gilligan vers une autre fin pour le film.

« Je me sentais un peu en sueur parce que je sentais tellement fort que la bonne fin pour Saul était d’être dans le système, le système dont il s’est moqué et qu’il a tordu pour ses propres fins… Je pense que la fin qu’il est venu avec pour Jesse est exactement la bonne. Cela me semble très élégant que Walt meure, vraiment selon ses propres termes étranges et tordus. Jesse souffre beaucoup, et il est dans sa propre prison pendant un bon moment, puis il s’en va, puis commence cette guérison. Et des trois. Jimmy récupère son âme, mais il va être incarcéré pendant un certain temps. Et ça me semblait juste.