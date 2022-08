Better Call Saul, saison 6 : première heure du dernier chapitre sur Netflix

Netflix

Better Call Saul se termine avec le 13e épisode de sa sixième saison, clôturant l’une des meilleures séries de tous les temps. A partir de quelle heure sera-t-il disponible sur Netflix ?

© AMCBetter Call Saul, saison 6 : première heure du dernier chapitre sur Netflix.

Le temps nous dira quelle place dans l’histoire de la télévision il occupera. Tu ferais mieux d’appeler Saul, mais il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés à l’une des meilleures séries de la dernière décennie et cette semaine touchera à sa fin. Le spin-off de Breaking Bad propos de l’avocat flashy qui a débuté en 2015 présentera en première le chapitre 13 correspondant à sa saison 6 et fera les adieux à la création de Vince Gilligan et Peter Gould. À quelle heure sera-t-il sur Netflix ?

Le 12ème épisode, intitulé « Aqueduc »marqué le retour de Kim Wexler maintenant dans la chronologie pour découvrir ce qui lui est arrivé après avoir quitté l’appartement avec lequel elle partageait Jimmy McGill après le meurtre d’Howard Hamlin par Lalo Salamanca. Auparavant, nous avions été informés qu’il était vivant et vivait en Floride, excluant ainsi qu’il puisse être mort comme certains fans l’avaient prédit.

Après avoir quitté la profession d’avocat, Kim elle devient femme au foyer avec un nouveau partenaire et mène une vie complètement éloignée de son passé. À un moment donné, il reçoit un appel de Gène Takavic, la nouvelle identité de Jimmy, et se disputent sur la responsabilité de ce qui est arrivé à Howard. Compte tenu de cela, Kim décide de retourner à Albuquerque pour clarifier la situation avec cherylla femme de Hamlin, et expulse sa tristesse en fondant en larmes dans le bus.

Comme prévu, nous avons également des flashbacks centrés sur le moment du divorce entre Wexler et le désormais connu Saul Bonman, où le personnage incarné par Bob Odenkirk montre son pire visage en traitant qui que soit sa femme. D’autre part, également dans la chronologie, suivez les aventures de Gène Takavicmais la situation se complique lorsque La mère de Jeffie découvre qui il est et est à nouveau un fugitif de la police.

+Quand le dernier épisode de Better Call Saul est-il diffusé

Le dernier chapitre de Tu ferais mieux d’appeler Saulappelé « Saül disparu »a le synopsis suivant : « Savez-vous de quoi il s’agit ? ». Ce 13e épisode de la saison 6 sera diffusé à la télévision américaine le lundi 15 août, mais le mardi 16 août, il sera déjà disponible dans le monde entier sur la plateforme Netflix. Vérifiez l’heure de la première dans votre pays !

+ À quelle heure le dernier chapitre de Better Call Saul est-il diffusé ?

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 01h00

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 04h00

Espagne: 09h00

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂