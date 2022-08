Better Call Saul, saison 6 : première heure du chapitre 11 sur Netflix

Netflix

Better Call Saul touche à sa fin avec son 11e épisode de sa dernière saison. Ci-dessous, nous vous montrons sa première fois sur Netflix.

© AMCBetter Call Saul, saison 6 : première heure du chapitre 11 sur Netflix.

Il y a de moins en moins de feu Tu ferais mieux d’appeler Saul, l’une des séries les plus marquantes de la dernière décennie qui laissera une marque indélébile sur ses téléspectateurs. La fin de l’histoire se déroule dans l’univers de Breaking Badcréé par Vince Gilligan et Peter Gould, présentera en première le chapitre 11 correspondant à sa sixième et dernière saison. Il atteindra d’abord les États-Unis, puis le reste du monde via le service de streaming Netflix..

La épisode 10appelé « vif »est le premier qui se concentre exclusivement sur la phase ultérieure de Jimmy mcgill après avoir quitté Albuquerque. Bien que dans les petits aperçus du protagoniste dans les tranches précédentes, ils l’aient montré comme une personne complètement nouvelle et loin du monde criminel, dans ce cas, il montrera à nouveau son meilleur visage, ce qui l’amène à intervenir à nouveau dans l’une de ses aventures.

Au début, on voit maintenant une vieille femme en fauteuil roulant le croiser Gène Takavic et il l’aide gentiment, alors il est invité à prendre le thé dans la maison où la femme vit avec son fils. Là, il entre en scène jeffieun personnage que nous avons rencontré au cours des saisons précédentes en tant que personne qui a reconnu Jimmy au centre commercial, alors l’ex-avocat le séduit dans « son monde » et met en œuvre un plan parfait.

La stratégie de Takavic Il se déroule dans le centre commercial où il travaille au magasin Cinnabon, mais méticuleusement pensé pour que tout soit parfait. jeffie Ce sera la pièce maîtresse qui entrera dans le centre commercial pour tenter de voler le plus de marchandise possible en un temps donné. Compte tenu de cela, une nouvelle facette de glisser Jimmyqui dans son adolescence était en charge de plans similaires.

+Quand l’épisode 11 de la saison 6 de Better Call Saul sort-il

épisode 11 de Tu ferais mieux d’appeler Saulqui au cours des dernières heures a annoncé qu’il s’intitulerait « Breaking Bad », sera présenté en première aux États-Unis sur AMC dans la nuit du lundi 1er août, alors qu’il arrivera dans le reste du monde sur Netflix mardi , 2 août. Du nom du nouveau chapitre, on pense que Walter White et Jesse Pinkman feront enfin une apparition dans le prequel.

+ À quelle heure Better Call Saul épisode 11 saison 6 sort sur Netflix

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 01h00

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 04h00

Espagne: 09h00

