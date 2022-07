Better Call Saul, saison 6 : première heure du chapitre 10 sur Netflix

Netflix

Better Call Saul lance un nouveau chapitre correspondant à sa sixième saison et commence déjà à dire au revoir à ses fans tant il reste de moins en moins à parcourir jusqu’au bout. Découvrez à quelle heure il arrive sur Netflix!

© AMCBetter Call Saul, saison 6 : première heure du chapitre 10 sur Netflix.

Tu ferais mieux d’appeler Saul approche doucement la fin de sa sixième et dernière saison, qui mettra fin au mythique avocat de Breaking Bad. Dans ce cas, la production créée par Vince Gilligan et Peter Gould lancera le chapitre 10, après ce qui s’est passé avant avec des moments vraiment émouvants pour les fans et la conclusion d’une étape qui n’a pas de retour dans la vie des personnages principaux. A partir de quelle heure sera-t-il disponible ?

La épisode 9intitulé « Amusement et jeux », signifiait un tournant dans le programme et rien ne sera comme ce qui a été vu dans les plus de six épisodes qui ont captivé les téléspectateurs avec son intrigue stratégiquement planifiée. Le meurtre de Howard Hamlin de la part de Lalo Salamanque ce n’était pas un moment de plus pour Jimmy McGill et Kim Wexlerpuisque l’avocate était une fois de plus en situation de tromper les proches du désormais ancien associé principal du cabinet d’avocats HHM et c’était la dernière chose à laquelle elle pouvait résister.

Au fur et à mesure de l’épisode, nous découvrons que Kim elle a abandonné son diplôme de droit et est déterminée à tout quitter jusqu’à ce qu’elle commence une nouvelle vie, jusqu’à ce qu’elle s’éloigne de son mari Jimmy. C’est alors qu’arrive l’une des scènes les plus tristes de toute la série, alors que le personnage joué par la nominée aux Emmy Awards Rhea Seehorn fait ses valises et quitte l’appartement qu’elle partageait avec Jimmy pour rentrer chez elle et essayer d’oublier le passé. .

D’autre part, l’épisode montre aussi les conséquences de la mort de laloPour ce que Gustavo Fring est le principal pointé par le Salamanque, bien qu’il parvienne à sortir indemne de la situation devant Don Eladio et à retrouver la paix au sein de son entreprise. En échange, Mike Ehrmantraut avoue à son père Nacho Varga que son fils ne reviendrait pas, mais il lui a seulement dit que les membres du cartel sont tous les mêmes et le garde du corps de Gus n’a pas obtenu la réponse attendue.

+ Quand le chapitre 10 de Better Call Saul, saison 6 sort-il sur Netflix

La chapitre 10appelé « vif »qui a le synopsis suivant : « Un nouveau joueur entre dans le jeu »cela sera publié lundi 25 juillet aux États-Unis via la chaîne AMC, mais atteindra le reste du monde sur Netflix quelques heures plus tard, soit déjà le mardi 26 juillet. Rappelons-nous que Tu ferais mieux d’appeler Saul Oui Breaking Bad Ils partagent déjà une chronologiedonc l’apparition de Walter White. Voyez à quelle heure vous pouvez le voir!

+ À quelle heure Better Call Saul chapitre 10, saison 6 sort sur Netflix

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 01h00

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 04h00

Espagne: 09h00

