Better Call Saul, saison 6 : pour cette raison l’intro change au chapitre 10

Netflix

Un nouvel épisode de Better Call Saul est arrivé sur Netflix, mais il y avait un détail que peu négligeaient et c’est son intro, qui cette fois était différente. Parce que changer ?

© AMCBetter Call Saul, saison 6 : pour cette raison, changez l’intro du chapitre 10.

Tu ferais mieux d’appeler Saul se dirige vers la fin de sa sixième et dernière saison, qui mettra fin à l’histoire de l’avocat Saul Bonman présenté pour la première fois en Breaking Bad. Cette semaine, l’épisode 10 a été vu sur la chaîne AMC aux États-Unis et le service de streaming Netflix pour le reste du monde, mais avec un changement majeur que les téléspectateurs ont remarqué. Pourquoi ont-ils changé l’intro ?

L’histoire de Jimmy McGill a pris un virage à 360 degrés au cours de ce sixième volet, puisqu’il a été à nouveau impliqué dans de gros problèmes qui ont conduit au meurtre d’Howard Hamlin aux mains de Lalo Salamanca. Bien que la situation ait finalement été éclaircie pour lui, sa femme Kim Wexler a décidé de s’éloigner et de rentrer chez lui, alors maintenant le personnage joué par Bob Odenkirk allait commencer une nouvelle vie déjà dans le délai de Breaking Bad.

+Pourquoi l’intro change-t-elle dans Better Call Saul

La séquence titre emblématique, avec sa mélodie caractéristique, change son image de fond en fonction du chapitre en question. Dans ce cas, La tasse de café de Saul Goodman est montrée en train de tomber et de se briser lentement sur le sol, la VHS devenant de plus en plus dégradée, mais soudain il y a une pause et le bourdonnement de la bande peut être entendu, l’image habituelle étant remplacée par un écran bleu avec titre en police analogique classique.

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, étant un artefact d’il y a longtemps, Lorsqu’un écran bleu apparaît sur un magnétoscope, cela signifie qu’il ne lit pas le VHS en question, car il a atteint la fin de sa bande ou une panne s’est produite.. Dans les dernières intros, la dégradation de la vidéo était perceptible, donc cela pourrait représenter directement la transformation de Jimmy McGill, qui a déjà canalisé son chemin vers Saul Goodmanoù il est complètement cassé ou finalisé comme le VHS.

Vous pouvez également avoir la lecture que cette VHS en question met fin à Tu ferais mieux d’appeler Saul pour démarrer la chronologie Breaking Bad, donc cette préquelle va maintenant se charger de rembobiner cette vidéo ou d’insérer une nouvelle cassette dans le magnétoscope. Au-delà, il reste encore à libérer les épisodes 11, 12 et 13trois de plus que les saisons précédentes, alors attendez-vous à de nouvelles séquences de titres à partir de maintenant.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂