Better Call Saul, saison 6 partie 2: première heure sur Netflix

La deuxième partie de la saison 6 de Better Call Saul débarque sur Netflix et nous vous dirons ensuite à partir de quelle heure de la journée vous pourrez profiter de son premier épisode. Vérifiez l’heure de votre pays !

© AMCBetter Call Saul, saison 6 partie 2: première heure sur Netflix.

Tu ferais mieux d’appeler Saul approche de la fin de son histoire avec la sortie de la partie 2 de sa sixième et dernière saison, comme le confirment ses créateurs, Vince Gilligan et Peter Gould, lors de son renouvellement. Après les sept premiers épisodes arrivés chaque semaine depuis le 18 avril, la production a arrêté sa diffusion et cette semaine les nouveaux chapitres arriveront sur le service de streaming Netflix. Revoyez le calendrier des premières en Amérique latine et en Espagne !

L’émission est cataloguée comme l’une des meilleures fictions télévisées de ces dernières années, puisque derrière elle se cache le même esprit créatif de Breaking Bad. Ce spin-off s’est concentré sur Saul Bonman a repris son conflit avec Howard Hamlinmaintenant avec l’aide de sa femme Kim Wexler. De plus, ils nous emmènent aussi sur scène après la tentative d’assassinat de lalo et échapper à Nacho Vargaqui travaille avec Gustavo Fring se débarrasser des Salamanques.

Ces dernières semaines, certaines bandes-annonces sont venues avec, peut-être, des messages cachés aux fans. Dans l’une d’elles, nous avons vu le bureau et la maison de Jimmy, l’entreprise Los Pollos Hermanos, la buanderie et une partie de ce qui sera le laboratoire créé par Fring. En revanche, un clip se déroulant dans le présent du personnage montre comment un chauffeur de taxi le reconnaît et lui fait prononcer sa phrase mythique, et on pourrait supposer qu’il rencontrera un nouveau danger après Breaking Bad.

En attendant la suite de l’histoire vers sa fin et les multiples théories sur le sort des personnages que l’on ne voit pas dans la série originale, des nouvelles importantes sont arrivées, comme l’incorporation de Carol Burnett comme Marion. De plus, il a été précédemment officialisé que Bryan Cranston et Aaron Paul reprendront leurs rôles de Walter White et Jesse Pinkman dans ces derniers épisodes, bien que sans trop de détails sur ce qu’ils feront.

+Quand Better Call Saul saison 6 partie 2 est-elle diffusée sur Netflix ?

Comme confirmé après le premier tome, partie 2 de la sixième et dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul sera diffusé ce lundi 11 juillet aux États-Unis sur AMC avec l’épisode 8 intitulé « Point and Shoot ». Pour le reste du monde, y compris l’Amérique latine, Il arrivera sur la plateforme Netflix le lendemain, le mardi 12 juillet. Voyez à partir de quelle heure le chapitre sera disponible !

+ À quelle heure Better Call Saul 6, première partie 2 sur Netflix

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 01h00

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 04h00

Espagne: 09h00

