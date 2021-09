Better Call Saul saison 6: Date de sortie, distribution et intrigue

– Publicité –



AMC a renouvelé Better Call Saul pour une saison supplémentaire, mettant finalement Slippin ‘Jimmy McGill sur le point de devenir le Saul Goodman que nous avons rencontré dans Breaking Bad.

Je l’aime. Je pense qu’il a d’excellentes compétences. Mais, malheureusement, il ne sait pas s’en servir. Cependant, parce que je le joue depuis si longtemps, je suis prêt à passer à autre chose. »

Dans une déclaration (via TVLine), le showrunner et producteur exécutif de télévision Peter Gould et Sony ont collaboré pour répondre aux préférences des fans et raconter toute l’histoire de Jimmy McGill, notre héros compliqué et compromis.

Better Call Saul saison 6 Date de sortie

« Nous tournons actuellement des scènes qui n’impliquent pas Bob », a déclaré le producteur exécutif Thomas Schnauz après la crise cardiaque d’Odenkirk sur le plateau.

Bob Odenkirk a fait la déclaration suivante après son effondrement : « Bonjour. C’est Bob, merci. à toute ma famille et mes amis qui ont été autour de moi cette semaine, et merci pour votre attention et votre sollicitude pour moi. Cela signifie le monde pour moi.

Mon cœur s’est arrêté un instant. Mon blocage a été traité sans chirurgie, grâce à Rosa Estrada et aux médecins… En attendant, je vais mettre un peu de temps à récupérer.

Pour le moment, nous n’avons pas de date de première officielle pour ces nouveaux épisodes, mais nous ne les attendons pas cette année.

Casting de la saison 6 de Better Call Saul

Odenkirk sera de retour en tant que Jimmy McGill / Saul Goodman / Gene Takavic, aux côtés des principaux joueurs Rhea Seehorn en tant que Kim Wexler, Jonathan Banks en tant que Mike Ehrmantraut, Giancarlo Esposito en tant que Gus Fring, Patrick Fabian en tant que Howard Hamlin, Michael Mando en tant que Nacho Varga et Tony Dalton en tant que Lalo Salamanque, entre autres.

Den of Geek’s Schnauz a discuté de l’importance croissante de Kim et a déclaré: «Nous ne savions pas quel serait le rôle de Kim lorsque nous l’avons rencontrée dans la première saison, et j’ai entendu les scénaristes débattre encore pour savoir si Kim et Jimmy étaient des amis intimes; avant de la rencontrer ?

Lorsque nous avons vu la cassette d’audition de Rhea pour la première fois, nous savions qu’elle était bonne, mais lorsque nous l’avons vue dans le rôle lors du tournage de la première saison, nous savions que nous avions quelque chose de spécial.

Cela a aidé les scénaristes à décider où l’intrigue devrait aller, car Kim est qui elle est en raison du travail de Rhea sur le personnage.

Certains membres de Breaking Bad inclus dans la saison cinq, dont Dean Norris (Hank Schrader) et Robert Forster (Ed Galbraith), font attention aux autres vieux visages.

Bryan Cranston et Aaron Paul sont-ils également considérés pour les rôles de Walter White et Jesse Pinkman ? Il n’est jamais trop tard pour essayer, même si Paul n’est pas trop convaincu que cela fonctionnera.

Mon émission préférée est Better Call Saul, mais je ne peux pas imaginer que Jesse y apparaisse à l’avenir. Maintenant que nous savons où il est, je ne peux pas l’imaginer apparaître dans cette émission.

Mieux appeler Saul Saison 6 Intrigue

Contrairement aux dix épisodes habituels, la saison six aura 13 épisodes, se terminant par 63, soit un de plus que Breaking Bad.

« Quiconque observe et envisage où tout cela se passe doit se demander: » Que mérite cet homme? « », a déclaré Gould à Entertainment Weekly.

Il ne faut pas simplement lui demander : « Comment sera-t-il traité ? traité ? manipulé ?’ mais aussi « Comment serait une conclusion appropriée ? »

sonner? » « Est-ce que Jimmy McGill/Saul Goodman/Gene Takovic mériteraient la mort ? Mérite-t-il l’amour ? Quelle serait une finale appropriée pour lui?

Après tout ce qu’il a fait, y a-t-il une opportunité de rédemption pour lui ? » Bien que la mort soit la fin pour tout le monde, ce n’est peut-être pas la fin pour lui. Alors, comment peut-il gagner la rédemption après tout ce qu’il a fait ?

Deuxièmement, et plus important encore, il a demandé : « Où est Kim Wexler quand Saul Goodman traite avec Walt et Jesse ?

Une nouvelle interview avec The Guardian a révélé qu’Odenkirk pense que Kim est toujours en vie : « Je crois qu’elle est à Albuquerque, qu’elle pratique le droit, et qu’il la croise peut-être encore. Si c’est le cas, je pense que cela alimente son désir qu’elle le voie partout.

« Je pense que ce n’est pas la direction dans laquelle nous allons, mais dans la vraie vie, ce genre de relations étranges et apparemment conflictuelles peut se produire très souvent. Je pense que nous les verrons dans le film, mais ce genre de relations étranges et apparemment conflictuelles peut aussi vraiment se produire dans la vraie vie.