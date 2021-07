Better Call Saul Saison 6: Date de sortie, détails de la distribution et de l’intrigue

– Publicité –



La sixième et dernière saison de Better Call Saul se prépare à être diffusée. Better Call Saul 6 Season a officiellement commencé à Albuquerque au Nouveau-Mexique.

Rhea seehorn, l’actrice de Deadline, a laissé un indice intempestif que les spectateurs observeraient son côté noir dans son discours. TikTok a partagé un clip en mai 2021 qui montrait Bob Odenkirk, se préparant à illustrer Saul Goodman pour Better Call Saul Saison 6.

Le rôle semble être joué par un costume de musicien aux teintes sombres qui est placé à côté d’une gaine de voiture de motel fantastique. Le Crossroads Motel était l’emplacement d’Albuquerque pour la fabrication. Le motel a été révélé au public lors de la dernière saison.

Bod Odunkirk a fait la déclaration précédente concernant Kim Wexler. Il est assez proche pour être là, je peux le confirmer. Mais quelque chose est merveilleux et doit le faire adopter, je suppose, les méthodes complètes de Saul », a-t-il déclaré. « Je vois que cela nécessite beaucoup de travail avec Kim Wexler. »

On peut voir Goodman dans un autre clip client de TikTok klaxonner comme s’il invitait les autres à descendre du motel. Un autre clip est la preuve de Wendy qu’elle a participé à la sixième saison de Better Call Saul.

Better Call Saul : date de première de la saison 6

La production a été arrêtée après la pandémie. Il reprendreré plus tôt cette année, mais cela signifie que nous ne verrons pas la saison 6 sur AMC avant le début de la mi-2022. Ne t’inquiète pas; nous sommes certains qu’avec la production en cours, nous aurons beaucoup de teasers pour la prochaine saison.

Synopsis

Better Call Saul (drame policier américain) est une suite ou un spin-off de la série populaire originale de Gilligan Breaking Bad. Ce drame policier américain a été créé à Albuquerque au Nouveau-Mexique au milieu des années 2000. Pour résumer l’intrigue de Better Call Saul, Jimmy McGill se transforme en Saul Goodman qui devient un criminaliste respecté. au cours des six années aux événements de Breaking Bad.

Chuck McGill motive Jimmy. Il a fui Chicago. Il travaillait auparavant dans la salle du courrier pour le cabinet d’avocats de son frère. Howard Hamlin, finalement, devient son rival. L’histoire de Jimmy se déroule de plusieurs manières incroyables.

Cette série se concentre sur ce qui se passe ensuite après le Breaking Bad. Cette série a finalement montré Jimmy comme un criminel en fuite sous Gene Takavic.

Casting de la saison 6 de Better Call Saul

Pour l’effet, Kim Wexler est probablement de concevoir un plan pour noter son ancien patron Howard Hamlin dans Better Call Saul Saison 6. Jimmy savait qu’elle disait la vérité et a suggéré qu’ils pourraient travailler ensemble. Mais, Jimmy n’était pas disposé à embrasser son plan initial.

Kim Wexler (par Rhea seehorn) et Bob Odenkirk (« Saul Goodman ») Better Call Saul Saison 6 pourraient être envisagés pour d’autres rôles.

Mike Ehrmantraut – Johnathan Bans

Nacho Varga, de Michael Mando

Chuck McGill (par Michael McKean).

Howard Hamlin, de Patrick Fabian

Gus Fring (par Giancarlo Esposito).

Better Call Saul n’est pas légalement diffusé, mais il peut être diffusé à tout moment en 2021.