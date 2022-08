Better Call Saul remporte gros aux Hollywood Critics Association TV Awards

La Breaking Bad série dérivée Tu ferais mieux d’appeler Saul a passé une excellente soirée aux Hollywood Critics Association Awards samedi. Créé par Vince Gilligan et Peter Gould, Tu ferais mieux d’appeler Saul était parmi les plus grands gagnants de la soirée en remportant quatre grandes victoires. Cela vient quelques jours avant le tout dernier épisode de la série avec Tu ferais mieux d’appeler SaulLa finale de la série sera diffusée lundi.

Les grandes victoires pour Tu ferais mieux d’appeler Saul inclure des liens avec HBO Succession dans la catégorie Meilleure série de réseaux câblés, dramatique. Les deux émissions ont battu celles de SyFy ChuckyHBO EuphorieHBO L’âge d’orTNT Perce-neigeHBO Gagner du temps : la montée de la dynastie des Lakerset Showtime Vestes jaunes.

« Ce fut une grande joie, et je remercie Peter Gould et Vince Gilligan d’avoir pris une si grande chance avec moi », a déclaré Odenkirk dans son discours d’acceptation du meilleur acteur.

Trois membres de la distribution remporteraient une poignée supplémentaire de victoires. Pour son rôle de Jimmy « Saul Goodman » McGill, Bob Odenkirk a remporté le prix du meilleur acteur dans une série dramatique. Brian Cox, Succession; Jérémy Strong, Succession; Kévin Costner, Yellowstone; Harold Perrineau, De; Milo Vintimille, C’est nous; Daveed Diggs, Perce-neige; et Sterling K. Brown, C’est nous.

Rhea Seehorn a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique. C’est bien mérité compte tenu de sa performance acclamée en tant que Kim Wexler, en particulier lors de la dernière saison de l’émission. Les autres nominés étaient Sandra Mae Flank, Nouvel Amsterdam; Sarah Snook, Succession; Susan Kelechi Watson, C’est nous; Chrissy Metz, C’est nous; Christine Ricci, Vestes jaunes; Smith-Cameron, Succession; et Sydney Sweeney, Euphorie.

Pendant ce temps, trois favoris des fans étaient tous en compétition pour le meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique. Gus Fring a remporté la victoire pour son rôle de pivot criminel Gus Fring, bien que Jonathan Banks (Mike Ehrmantraut) et Michael Mando (Nacho Varga) aient également été nominés. Les autres nominés comprenaient Jon Huertas, C’est nous; Justin Hartley, C’est nous; Kieran Culkin, Succession; et Matthew Macfadyen, Succession.

Toutes les bonnes choses ont une fin, et c’est le cas pour Tu ferais mieux d’appeler Saul. Les fans verront comment l’histoire de Saul Goodman se termine, et il sera doux-amer pour les téléspectateurs de dire au revoir à ces personnages. Après tout, Odenkirk joue Saul Goodman depuis le criminel avocat a fait ses débuts en Breaking Bad en 2009. Ce sera aussi la première fois depuis Breaking Bad a commencé en 2008 que les fans de la franchise n’auront pas de nouveau contenu à attendre.

« Je n’ai pas l’intention de faire quoi que ce soit d’autre pour le moment dans cet univers, » Breaking Bad a récemment déclaré le créateur Vince Gilligan. « Je sais que j’ai probablement donné la même réponse à la fin de Breaking Bad. Je dois me prouver que j’ai quelque chose d’autre en moi. Je ne suis pas un poney à un tour, c’est ce que j’espère. »

Le dernier épisode de Tu ferais mieux d’appeler Saul arrive sur AMC et AMC+ le 15 août.